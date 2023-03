El torneo Apertura del hockey sobre patines local, en varones, denominado "Homenaje Carlos Nicolía", está en sus inicios. Esta noche se completará la segunda fecha, la que se abrió el miércoles. Por ahora mandan Banco Hispano y Concepción.

Los "hispánicos" golearon 6-1 a Caucetera. Los tantos del ganador los anotaron Leandro Rosselot (2), Gonzalo Gómez (2), Tomás Escobar y Joaquín Olmos. Descontó Ariel Ferre. A su vez, Los de la Villa Mallea también golearon (en este caso 7-1) a Aberastain con goles de Lautaro Luna (3), Martín Maturano (2), Ariel Romero y Matías Chirino. Descontó Emiliano Gentile.

Por otro lado, Bancaria derrotó 5-3 a Lomas con conquistas de Santiago Díaz (3) y Emanuel Rodríguez (2). Para el perdedor anotaron Víctor Bertrán, Maxi Ortiz y Guillermo Babick. A su vez, Unión le ganó 7-4 a Sarmiento, con goles de Martín Illanes (3), Diego Olaya (2), Elías Domínguez y Matías Pérez. Para los albardoneros lo hicieron Gabriel Rosales (2), Marcos Martín y Fabricio Vargas. Además, Huarpes y Estudiantil empataron 5-5. Para los Albiverdes marcaron Albano Martinazzo (3), Fernando Albarracín y Nahuel Pereira. Para los Caciques lo hicieron Mauricio Baigorria (2), Martín Giménez (2) y Carlos Maggio.

Los partidos de hoy son: Richet y Zapata vs. Bancaria Sub-23, Estudiantil Sub-23 vs. Social San Juan, Olimpia vs. B° Rivadavia, SEC vs. Valenciano y Colón vs. UVT.