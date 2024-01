El 2023 no fue un año sencillo para vivirlo para Francisco Pipi Salinas. A partir de ese amor eterno e incondicional por su Peñarol, el delantero se bancó todas en el Federal A: desde el descenso hasta hoy tener una deuda pendiente de cobro de 5 meses. Para colmo, en ese partido "salvación" contra Antoniana, se lesionó feo. Otro mes parado, otro mes sin jugar y sin cobrar. Pero ya había elegido Atlético Alianza para la aventura del Regional Amateur y hoy repite la historia con el guiño de la revancha en el medio. Después de dos años, el Pipi estará cara a cara contra Gutiérrez SC. En aquella serie final, Salinas fue titular en el primer partido que terminó con derrota en Mendoza 1-2, luego en la revancha con una lesión encima, entró en el tramo final y marcó el 3-1 que puso a Alianza en la final contra Atlético Paraná. Algo sabe, algo lo califica para hablar del momento que el Lechuzo afronta de cara a la primera final de la Región Cuyo del domingo.

"Son esos momentos que te regala el fútbol y que justifican seguir insistiendo a pesar de todo. El descenso del Federal A con Peñarol fue un golpe tremendo, más terminar como terminamos envueltos en problemas judiciales, con 5 meses sin cobrar. Pero apareció la chance de Alianza, que siempre me recibió muy bien y llegamos a este momento decisivo. Eso, todo esto, me dice que no hay que aflojar. Lo aprendí a los 27 años, con todo lo que se sufre. Pero hoy estamos más que ilusionados. Hay un grupo de pibes que la rompen y también está la experiencia de Carucha Fernández en el fondo, de Russo, de Ramón Ávila. Estamos bien, muy enchufados y sabiendo que es fútbol, que es una final y que a los partidos hay que jugarlos", definió el Pipi Salinas disfrutando del martes libre aunque con una sesión de kinesio en el medio.

En el 2022, Salinas estuvo contra Gutiérrez. En la ida, Alianza formó con Jairo Díaz; Cristian García, Leandro Gobbi, Cristian Villegas y Nicolás Córdoba; Pedro Terrero, Franco Lepe, Francisco Salinas y Ariel Sánchez; Matías González y Gustavo Pereira. En la vuelta, Salinas entró desde el banco y marcó el gol decisivo. Ahora, espera su chance de entrada y se tiene fe: "Estoy a punto, recuperado de la lesión que me traía complicado pero respeto lo que Pascual decida. Tuve la suerte de convertir penales decisivos en las series contra Zondina y Rivadavia. Eso se disfruta pero hay que trabajar siempre para sumarle a un grupo que tiene sed de gloria".

Será uno de los protagonistas de una historia que quiere tener final feliz en Santa Lucía y lo disfruta.

> Alianza vuelve a su agenda

Después del día libre que tuvo el plantel lechuzo, hoy desde las 7,30 retomarán la agenda de trabajo que terminará el domingo con el primer partido final de la Región Cuyo que irá a las 18 en el estadio del Centenario, en Santa Lucía. La evolución de los lesionados es tema para el entrenador Maxi Pascual que espera ansioso cómo mejora Nicolás Manrique, Agustín Villegas y Nahuel Angel. El resto, a disposición y sabiendo que Gutiérrez será un rival durísimo por la calidad de jugadores y por su presente, con una campaña goleadora.

Además, pensando a futuro, desde el Consejo Federal quedó resuelto que el ganador de la Región Cuyo definirá uno de los cuatro ascensos con el ganador de la Región Litoral Norte cuyos finalistas son Mitre de Posadas y Defensores de Formosa, que en la ida jugarán en Misiones para luego definir en la capital formoseña.