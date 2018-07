De visitante. Jaguares no pudo controlar a los aguerridos Bulls y la altura de Pretoria jugó también su papel. El equipo argentino interrumpió su racha de siete triunfos al hilo.





Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, logró la clasificación a play offs, un logro sin precedentes para el rugby albiceleste. Lo hizo pese a perder ayer ante Bulls, en Sudáfrica, pero se vio favorecido por la caída de su principal rival, Sharks, que ya no podrá alcanzarlo en la tabla. Jaguares no pudo en el anteúltimo partido de la temporada ante Bulls y cayó por 43 a 34, pero igual le alcanzó para meterse entre los ocho mejores de la fase regular, pese a que aún le queda por jugar otro encuentro.



Cuando Jaguares trataba de recuperarse de la derrota se enteró más tarde que Stormers se impuso sobre Sharks por 27-16 y eso automáticamente le garantizó la clasificación a los argentinos.



La semana próxima, en Durban, los Jaguares completarán su participación en la primera etapa del certamen enfrentando justamente a Sharks.



Jaguares comenzó con un juego frontal, físico, y de mucha dinámica. En efecto, a menos de 5 minutos de empezado el encuentro, los argentinos ya habían anotado por duplicado, por intermedio de Nico Sánchez y del capitán Pablo Matera. Pero el conjunto africano comenzó a tener mayor participación en el juego, y sobretodo, a ensuciar las pelotas del ataque visitante en los puntos de contacto. Con la pelota en las manos, la dureza de sus forwards, y la velocidad y fortaleza de sus backs, Bulls marcó tres tries y pudo no solamente meterse en partido, sino pasar a ganarlo.



El desarrollo de la segunda mitad fue controlado por la franquicia de Pretoria, que mantuvo la presión sobre el juego de Jaguares que no pudo ordenarse.