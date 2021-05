El Covid-19 golpeó al River de Marcelo Gallardo de manera tremenda. Y las consecuencias pueden ser también muy importantes. Por lo pronto hoy desde las 21 horas (por ESPN) en el Monumental se producirá un hecho inédito en la historia del profesionalismo del club: empezará un partido oficial sin un arquero habitual. Los 20 players contagiados incluyeron a los cuatro arqueros anotados en la lista de buena fe presentada a la Conmebol, donde Gallardo utilizó 32 de los 50 cupos disponibles previstos por el organismo. La chance de tener una nómina atípica en su tamaño era justamente para contemplar contagios masivos en los planteles y así evitar situaciones como la de hoy, cuando el Millonario recibirá a Independiente Santa Fe por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El equipo de Núñez tendrá en el arco a Enzo Pérez, emblema y volante durante la gestión del Muñeco y quien ante Boca el domingo pasado apenas disputó el primer tiempo ya que salió por una molestia física. En la práctica de ayer, y tras la Conmebol descartar el pedido del club de incluir al arquero Leo Díaz de manera "excepcional", el técnico se inclinó por el mendocino para estar hoy desde el inicio bajo los tres caños. Con la particularidad que podrá ir rotando el cuidapalos del equipo durante el encuentro ya que no se trata de un cambio "tradicional".

Otra consecuencia grave para el Millonario es que sólo tiene diez jugadores más de campo disponibles, pues Javier Pinola aún no tiene el alta médica de su fractura (ver aparte). Por ese motivo, deberán jugar los 90" los mismo once futbolistas. Es decir, no se podrá hacer ninguna de las cinco variantes permitidas por la sencilla razón que no tiene más jugadores disponibles. En el once que pudo armar Gallardo se encuentran pibes como el defensor Tomás Lecanda y el volante Felipe Peña Biafore. Será el debut absoluto para ambos, el primero con 19 años y el segundo con 20. Se tratará de dos nuevos jugadores de la cantera que Napoleón hará debutar durante su ciclo que suma siete años. Son los casos nada menos que 40 y 41 que promoverá a la máxima división del club. River deberá afrontar con este plantel diezmado, y golpeado por la eliminación reciente en el torneo doméstico ante Boca, un partido clave para su futuro en la Libertadores. Se encuentra segundo en el Grupo pero sabiendo que no tiene gran margen pensando en definir la última fecha de local ante Fluminense. Para ese encuentro la aspiración es que varios de los quince primeros contagiados en este brote de coronavirus que sufrió el plantel puedan estar presente. Sería con lo justo respecto a los días transcurridos y sin entrenamientos encima.

"Si la pandemia nos marca que no tenemos jugadores disponibles, es porque no tendremos que jugar", expresó Gallardo el año pasado cuando se lo consultó sobre la lista que brindó a la Conmebol para afrontar esta ronda de grupos de la Copa. Acaso, en ese momento, se gestó el enorme dolor de cabeza que hoy tiene el club de Núñez. Más aún si se compara que otros equipos argentinos que juegan la Libertadores, utilizaron casi todos los cupos. Por ejemplo, Racing, anotó 50; Vélez y Argentinos utilizaron 48; mientras que Boca anotó a 35. La Banda es uno de los tres equipos del certamen que menos jugadores anotó.

Amateurismo

River nunca comenzó un partido en la era profesional con un jugador de campo como arquero. Sí ocurrió dos veces durante el amateurismo, en dos partidos consecutivos de 1909 cuando Julio Abaca Gómez, habitual delantero, ocupó el arco ante Porteño y Argentino de Quilmes.



Relevos

Además de empezar el partido con Enzo Pérez de arquero, River tendrá otra gran adversidad: no contará con un suplente. La remota opción es que Javier Pinola, quien no tiene el alta médica de la fractura del brazo sufrida el 28 de febrero, esté en el banco por alguna urgencia.



Sorprendido

El presidente de River, Rodolfo D"Onofrío, se refirió a la negativa de Conmebol por aceptar un arquero "nuevo" en la lista de buena fe. "Sorprendido. Jamás hubiéramos pensado que podían tomar una decisión de este tipo. Hay un artículo que habla de lesión grave. Consideramos al covid como lesión grave. Con el covid no tenés idea a qué profundidad puede llegar", afirmó.