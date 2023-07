El ingreso de Quinn en el partido que Canadá empató hoy con Nigeria en el Mundial Femenino de Fútbol que se realiza en Australia y Nueva Zelanda, se convirtió en un hecho histórico, ya que se trata de la primera persona no binaria en jugar en una Copa de FIFA:



Quinn, quien debutó en la selección canadiense en 2014 y en el 2021 ganó una medalla de oro con Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio. es mediocampista en el OL Reign de Seattle de la National Women's Soccer League de Estados Unidos.



En el 2020 anunció su transición de género a los pronombres neutros y su identidad como persona transgénero no binaria.



Ese año declaró usar en inglés los pronombres neutros "they/them" que son equivalentes al pronombre neutro "elle" en español.



Ya había hecho historia, pues fue la primera persona no binaria que ganó una medalla olímpica.



Quinn nació el 11 de agosto de 1995 en Toronto, Canadá, y es parte de una familia deportiva ya que su padre jugó al rugby, su madre al básquet y su hermana gemela Jillian también es futbolista.



Después de ganar el oro olímpico Quinn declaró a la prensa su "orgullo" por ver su nombre en la alineación, pero "triste de saber que hubo atletas olímpicos antes que yo que no pudieron vivir su verdad", y habló de la discriminación y prejuicios que enfrentan las personas trans y no binarias.

Los últimos resultados y lo que viene

El seleccionado de España superó al de Costa Rica por 3 a 0, en un partido jugado hoy por el Grupo C del Mundial Femenino de fútbol, que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda.



El partido se jugó en el estadio Regional de Wellington, en Nueva Zelanda, y los goles de España fueron convertidos por Valeria del Campo Gutiérrez, en contra de su arco, a los 21 minutos, Aitana Bonmati, a los 23, y Esther González, a los 27.



En el equipo español ingresó a los 77 minutos la jugadora del Barcelona Alexia Putellas, quien ganó dos Balones de Oro y un premio The Best de la FIFA como la mejor del mundo.



La española, que ingresó por Salma Paralluelo, fue operada el año pasado de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y de a poco regresa a su plenitud.



En tanto, por el Grupo A, Nigeria y Canadá empataron sin goles en el estadio Rectangular de Melbourne.



En el equipo africano fue expulsada en el último minuto Deborah Abiodun.



Finalmente, Suiza derrotó a Filipinas por 2 a 0 por el Grupo A, en el estadio Dunedin (Nueva Zelanda).



Los goles de las helvéticas fueron anotados por Ramona Bachmann (45m) y Seraina Piuebel (64m).



La actividad continuará esta noche a partir de las 22 (hora de Argentina) con Estados Unidos-Vietnam, por el Grupo E, en el Eden Park de Auckland (Nueva Zelanda).



Mañana desde las 4 jugarán Zambia-Japón, por el Grupo C en el Estadio Waikato (Nueva Zelanda), Inglaterra-Haití a las 6:30 en Estadio Brisbane y a las 9:00 Dinamarca-China en Estadio Perth (Australia), ambos encuentros por el Grupo D.



Argentina debutará el lunes próximo a las 3 en el Eden Park, ante Italia, por el Grupo G, buscando el equipo dirigido por Germán Portanova su primer triunfo en la historias de la Copa del Mundo.



Completan el grupo de Argentina los seleccionados de Suecia y Sudáfrica, que jugarán el domingo a las 2 en la sede de Wellington.