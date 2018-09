Las dos caras. Los jugadores argentinos festejan a todo pulmón la victoria. Los australianos lo sufren. Los Pumas dieron el golpe y ganaron de visitantes en el Championship.





Australia, EFE



La cuarta jornada del Rugby Championship, el torneo que reúne a las cuatro mejores selecciones del Hemisferio Sur, deparó el histórico triunfo de Los Pumas ante Australia (23-19) en Gold Coast, y la sorprendente victoria de Sudáfrica ante Nueva Zelanda en Wellington (36-34).



La Selección Argentina dio la sorpresa y alcanzó un logro histórico: ganar dos partidos en este torneo (había vencido 32-19 de local a Sudáfrica). Ante un rival al que no ganaba en su casa desde 1983 (18-3 en Brisbane), Argentina creció y desde el primer momento demostró que no llegaba como invitado de piedra.



Un golpe de castigo de Emiliano Boffelli fue el aviso. Aunque Australia reaccionó, Los Pumas supieron frenar los ataques locales, retomar el mando e incluso abrir hueco en el marcador, aunque sufrió hasta el final, porque un tackle de Tomás Lavanini a pocos metros del ingoal, a un minuto del final, evitó la anotación de los locales. Marcaron por Los Pumas Nicolás Sánchez y Bautista Delguy, el primero logró dos conversiones más un penal, igual que Boffelli que sumó dos. El próximo partido de Los Pumas será el 29 de septiembre, día en el que recibirá a los All Blacks en el estadio del Vélez.