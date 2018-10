En la conferencia, Ariel Holan no quiso levantar la voz ni cuando le preguntaron tres veces por el penal no cobrado en el primer tiempo, el de Pinola a Benítez cuando estaban 0-0.

Hombre que ha trabajado en River, que tuvo un saludo afectuoso con Gallardo después del 1-3, dijo que no había visto la jugada por tele pero contó lo que vio desde la cancha: “Hubiera cambiado el partido pero me dio la sensación en la cancha de que era una jugada de penal y de expulsión; pero hasta ese momento River tenía un cierto dominio territorial, la idea era contragolpear y defendernos con la pelota, cosa que no pudimos hacer”.

Lo consultaron sobre lo que había conversado con los jugadores y respondió que “no me referí a eso con los futbolistas, no puedo decir fue roja o fue penal. Sólo ganaría poner más nerviosos a los jugadores. Por ahí hubiese incidido, pero quién lo sabe”. Holan no quiso reclamar por una jugada que pudo cambiar el rumbo, consciente de que después tuvo sus minutos "clasificado" al empatar 1-1 y que la dejó pasar.