Casi listos. Leandro De Muner volante de Desamparados y Facundo González de Peñarol, se mostraron el sábado pasado en el amistoso. El sábado llegará el momento de salir a escena.

El inicio del Torneo Federal "A" 2019-2020 está a la vuelta de la esquina. Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol ya tienen sus agendas listas y afinan los detalles para el debut de ambos que se dará este sábado. El Víbora lo hará visitando a Sansinena en Buenos Aires y Peñarol recibirá a Maipú en Chimbas.



Peñarol que debutará en la categoría a la que ascendió después de eliminar a Independiente de Chivilcoy, hará su estreno ante su gente. El sábado a las 16 horas recibirá en el estadio "Ramón Pablo Rojas" al Deportivo Maipú. Cristian Bove ya tiene en vista el probable equipo para el debut, el mismo ya se pudo ver el sábado pasado cuando el Bohemio se midió ante Desamparados en el último amistoso para ambos. Hoy realizará su primera práctica de fútbol desde las 16 en el Estadio del Bicentenario. Allí Bove hará fútbol formal y no descarta realizar variantes con respecto a quienes lo hicieron en el equipo principal ante Sportivo. Mañana avisó que nuevamente le dará minutos a sus dirigidos, de manera que también sirva para seguir ablandando de cara al debut. Esa práctica se disputará en el estadio bohemio, al que se le hicieron algunos trabajos en el campo de juego. En cuanto a las bajas con el único que no podrá contar el DT será Alejandro Pérez, el ex jugador de San Jorge de Tucumán que debe purgar dos fechas de suspensión.



La misma sanción debe cumplir el volante de Desamparados Ricardo Tapia, quien también fue sancionado tras la "sentada" en la final del Federal A ante Alvarado en Mar del Plata. El volante al igual que Emanuel Décimo, también por suspensión, son las bajas en Sportivo, mientras que Pablo Jofré quien salió el sábado pasado por una sobrecarga, esta semana realizó kinesio para llegar en óptimas condiciones. Desamparados, que debutará el sábado a las 15.30 hora ante Sansinena de General Cerri en Buenos Aires, entrenará hoy a las 16,30 horas en el Colegio Médico, si bien Mauricio Magistretti expresó que recién mañana realizará su práctica formal en el entrenamiento matutino, no se descarta que hoy realice algunos minutos de fútbol para ir analizando al equipo titular. El viaje del Víbora está previsto para la tarde-noche del jueves.



Al igual que Peñarol, Sportivo buscará aprobar en la primer prueba del año.

Designación

Hoy la definición

Si bien hubo acuerdo entre los clubes y está confirmado que los choques de los sanjuaninos irán el sábado (el domingo se juega el Superclásico) en la siesta de hoy saldrá la programación oficial y la designación de árbitros.

Los rivales

Tanto Sansinena que recibirá a Desamparados y Maipú que enfrentará a Peñarol, son equipos que este año se reforzaron de buena manera. Sansinena cuenta con 16 refuerzos entre los que se encuentran algunos conocidos como el delantero sanjuanino (ex Sportivo) Enzo Fernández y el ex arquero de Unión Ezequiel Viola. El plantel albirrojo que dirige Marco González sumó también al arquero Alan Báez, los defensores Robertino Canavesio, Emiliano Belfiore, Agustín Osinaga, Rodrigo Herrera y Hernán Sosa. Los volantes Jonatan Hereñu, Antú Hernández, Kevin Hueche, Braian Toro, José Lincopan, Fernando Lareu y Kevin Guajardo y al delantero Tomás Segovia.



Maipú, comandando por Sperdutti sumó a Marcos Lamolla, Daniel Garro, Matías Persia, Franco Dolci, Neri Espinosa, Matías Navarro, Osvaldo Miranda, Franco Moreno y se sumaron el arquero Mariano Rodríguez, ex FADEP, Montecaseros entre otros, y Álvaro Lima, una apuesta proveniente de Luján.