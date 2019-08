El tenista Horacio Zeballos se consagró campeón en el Masters 1000 de Montreal con el español Marcel Granollers y es el primer argentino en entrar dentro del Top 10 de dobles del ranking mundial. Con el oriundo de Barcelona era la primera vez que jugaban juntos y superaron en la final a los holandeses Robin Haase y Wesley Koolhof por 7-5 y 7-5.

El zurdo de 34 años sumó su tercer título del año, Buenos Aires con el tandilense Máximo González e Indian Wells con el croata Nikola Mektic. El marplatense hizo historia, ya que es el número 7 del ranking ATP, convirtiéndose en el primer argentino en alcanzar el Top Ten individual en dobles.

El Cebolla, que representa al país desde el 2010 en la Copa Davis, se dedicó exclusivamente al dobles hace poco más de un año. Su debut con la albiceleste fue frente a Suecia por la primera ronda del Grupo Mundial y este año integrará el equipo nacional en las finales de noviembre, en Madrid, con el nuevo formato de la competencia.

"Siempre me gustó jugar dobles, pero realmente hace un año y medio que me propuse especializarme. Nos metimos a trabajar a full, porque hubo cosas que no sabía y que tenía que aprender y mejorar, como los movimientos. Los logros llegaron mucho antes de lo imaginado", lle expresó Zeballos al diario La Nación.

Con este título, alcanzó los 13 ATP en dobles, igualando la línea de Mariano Hood. Mientras que de nuestro país, Guillermo Vilas y Lucas Arnold Ker, con 16 y 15, respectivamente, son los argentinos con más trofeos.



"Los doblistas argentinos siempre fueron un espejo para mí. Estoy muy agradecido a ellos, en especial a los que en algún momento me dieron consejos y tips para la especialidad, como el Niño Hood, Frana, Prieto, Lucas Arnold, el Pulpo Etlis, Martín Rodríguez", le comentó al diario La Nación.



El Master de Cincinnati con Diego Schwartzman y el US Open, nuevamente con Granollers, serán los próximos torneos de Zeballos, en agosto y septiembre, respectivamente.