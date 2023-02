A tan sólo un puñado de horas para la vuelta de Boca a la Bombonera, la atención no sólo se centra en las múltiples variantes que Hugo Ibarra podría introducir en el equipo para enfrentar a Platense, sino también en qué pasará con la Tribuna Superior Sur, que fue clausurada después de la primera fecha contra Atlético Tucumán.

Tras la polémicas declaraciones de Juan Román Riquelme contra la fiscal Celsa Ramírez, a quien acusó de no ser de Boca y por eso decidió la clausura de la tribuna, ayer hubo una nueva inspección y hoy se definirá si se vuelve a habilitar o no el sector. Por el momento, según publicó el sitio TyC Sports, no están dadas las garantías y, salvo que haya algún cambio en las próximas horas, todo se mantendrá como en la fecha pasada contra Atlético Tucumán.

Al club le solicitaron una prueba estática y una dinámica de la tercera bandeja. La primera la presentó tras la famosa prueba de las piletas pelopincho, pero el segundo examen es el que está en duda, ya que se hizo con cálculos y no con grúas, como solicitaron los peritos.

Se espera hoy una determinación de cara al partido que Boca afrontará contra Platense y la situación puede cambiar, pero por el momento todo se mantiene igual: la Tribuna Superior Sur permanece clausurada.