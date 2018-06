Antes del encuentro en el Estadio del Bicentenario, entre Los Pumas y la Selección de Gales, el DT del conjunto nacional, Daniel Hourcade habló de las expectativas que hay del partido.

En este sentido, el entrenador dijo que este año hay que "encararlo de una manera diferente" con respecto al anterior, en el que Argentina no obtuvo buenos resultado.

"No tuvimos ningún triunfo trascendente y es importante que este año sea distinto", remarcó.

Además confió que los jugadores "en cada partido van teniendo un crecimiento individual porque el hecho de enfrentar todas las semanas a equipos de primer nivel, los hace crecer".

En relación al equipo, Hourcade expresó que "en alto rendimiento la presión es permanente, te vaya bien o mal". El DT de Los Pumas explicó que si tienen malos resultados les exigen buenos y si les va bien, piden que se mantengan.

"Uno se pone un objetivo y en este caso es el Mundial. Lo personal no entra, ni siquiera pensarlo me toque o no seguir", determinó.