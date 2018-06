Nueva caída. Los Pumas jugaron peor que en San Juan y la derrota de ayer ante Gales se cobró el cargo del tucumano Daniel Hourcade. Dijo que no tuvo respuestas de los jugadores para revertir la situación.

Tras el mal partido de Los Pumas en San Juan, la semana pasada ante Gales, hubo una fuerte autocrítica de los jugadores. Ayer fue la revancha en Santa Fe y los hinchas creían que los rugbiers iban a mostrar ese espíritu que hizo famoso al seleccionado argentino de rugby. Pero Los Pumas jugaron peor que en el estadio pocitano y Gales se aprovechó de esa tibieza para imponerse ayer por 30 a 12, en el segundo test match de la ventana internacional de junio disputado en la cancha de Colón. Con una nueva derrota a cuestas, el entrenador Daniel Hourcade decidió presentar su renuncia y su último partido será el próximo sábado ante Escocia, en Chaco.



"No hubo respuesta de los jugadores. La responsabilidad es nuestra. Es un ciclo cumplido. Lo veníamos hablando antes con la dirigencia. El equipo vino muy bien con Jaguares, no tiene sentido prolongar la agonía", expresó el entrenador en conferencia de prensa, sentado junto al presidente de la Unión Argentina de Rugby, el sanjuanino Marcelo Rodríguez.



Con la caída ayer ante Gales, que para colmo no vino al país con sus mejores jugadores, Los Pumas sumaron su 19na derrota en los últimos 22 partidos (en el último tiempo sólo le ganó a Japón, Georgia e Italia). El mal momento de Argentina viene de hace tres años, pues desde el Mundial 2015, Los Pumas perdieron 21 partidos de 27 jugados.



Pese a que algunos sectores especializados apuntaron a los jugadores, acusándolos de jugar mal para forzar la despedida de Hourcade en favor del entrenador de Los Jaguares, Mario Ledesma, el tucumano no fue en esa línea . "La responsabilidad es mía. Ellos vienen mostrando su capacidad y estoy convencido de que el proyecto está encaminado. Ellos han tenido un gran crecimiento individual. Quizá le pedimos más de lo que podían hacer, no pudimos engranar la idea de juego", dijo.





Juegan Los Pumitas



Los Pumitas, con el sanjuanino Juan Pablo Castro, se medirá hoy con su par de Australia en partido por el quinto puesto del Mundial M20 que se desarrolla en Francia. El encuentro se jugará desde las 8,50 (hora argentina) en la ciudad de Beziers y el rugbier del San Juan RC estará en la formación inicial.