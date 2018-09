Cara a cara. El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady "GGG" Golovkin dieron sin problemas el peso de la categoría mediano. La revancha será esta noche en Las Vegas. Para Argentina, televisa Space.

Cumplida la ceremonia de la cita con la báscula, que ambos asumieron con gran tranquilidad, convencidos que pasarían sin problemas el momento; al kazajo Gennady "GGG" Golovkin y al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez no les queda otra que hablar con sus puños sobre el ring que se montará en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El "Juicio final" como se llamó al combate se verá, por Space, desde las 22,30.



La pelea revancha de la realizada el año pasado que terminó en un discutido empate, porque ambos contaban con aficionados que los habían visto ganar, será la de fondo de una mega velada con otros tres combates muy atractivos (ver recuadro).



A pesar de llegar al combate como el dueño de los títulos medianos, Golovkin fue el primero en subir a la báscula, marcando 159,6 libras (72,393 kg). Enseguida, le tocó el turno al "Canelo", quien detuvo el fiel en 159,4 (72,302 kg). El límite del peso medio es de 72,502 kg (160 libras) por lo que ambos pugilistas llegan a la contienda muy afilados y más veloces que en otras peleas.



Inmediatamente, vino el cara a cara, que en toda esta semana no se había producido por decisión de los promotores. El "Canelo" lució agresivo, llegó a ponerse frente con frente con "GGG", y en ese momento se produjeron empujones entre ambos equipos de trabajo, generando un altercado que no pasó a mayores y que sólo sirvió para enardecer el ambiente. En ese momento pasaron factura las declaraciones de la semana, en la que el europeo dijo haber visto "pinchazos de agujas" en los brazos del americano, quien luego de la primera pelea estuvo suspendido por encontrar una cantidad inapropiada de Clembuterol en su sangre.



Álvarez (49-1-2, 34 KO), nueve años más joven, sorprendió en la primera pelea con un estilo contragolpeador con el que hizo pasar muchas manos de Golovkin (38-0-1, 34 KO). Para la "cátedra" al mexicano le faltó ser más agresivo y al kazajo utilizar más su mano derecha. Ambos prometieron nocaut para terminar con la polémica.

Munguía se roba el complemento



En la noche de Canelo-GGG II, habrá otros tres combates que entrarán en la televisación al mundo, entre púgiles de probada categoría. El semifondo lo protagonizarán el campeón mundial superwelter del OMB (Organización Mundial de Boxeo), el joven mexicano -21 años- Jaime Munguía (30-0-0, 25 KO) que expondrá por segunda vez su corona ante el canadiense Brandon Cook (20-1-0, 13 KO).



Previamente subirá al ring el otrora mejor libra por libra del mundo, el nicaragüense Román "Chocolatito" González (46-2-0, 38 KO) se medirá con el mexicano Moisés Fuentes (25-5-1, 14 KO).



Otra pelea complementaria que promete ser interesante es la que sostendrán,el canadiense David Lemieux (39-4-0, 33 KO)y el veterano irlandés Gary "Spike" O"Sullivan (28-2-0, 20 KO). Esta pelea se ha calentado más de la cuenta con las declaraciones que entre ambos han realizado.