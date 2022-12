Con gran entusiasmo y un excelente nivel de juego finalizará hoy el torneo de divisiones inferiores (categorías Sub-13 y Sub-15) de hockey sobre patines que organiza el club Richet y Zapata en sus instalaciones.

Los resultados registrados el viernes son: Zona de Oro: Sub-13: SEC 1-Estudiantil 5; Richet Zapata Violeta 6-Huarpes Negro 1; B´ Rivadavia 8-Huracán 2; Bancaria 2-UVT 4.

Sub-15 femenino: Bancaria Blanco 5-Valenciano 4; Lomas de Rivadavia Rojo 0-Richet Zapata 1; Unión 1-UVT 7; Concepción 2-Estudiantil Verde3 6; THP Santiago Blanco 1-Aberastain 2; THP Santiago Azul 1-UVT 0.

Zona de Plata: Sub-13: Concepción Azul 1-Banco Mendoza 6; Concepción Blanco 3-Olimpia 2; Argentino 4-Aberastain Naranja 1; Aberastain Negro 1-Valenciano 4; Caucetera 5-Barcelona Calera de Tango 4; Richet Zapata Naranja 3 (2)-Hispano 3 (0).

Sub-15 masculino: SEC 2-Olimpia Azul 1; Olimpia Blanco 5-Banco Mendoza 3; Bancaria Negro 4 (1)-Estudiantil Blanco 4 (2); Social San Juan 4-Huarpes 2.

Sub-15 femenino: Huarpes 0-SEC 2; Kellum 2-Concepción 3.

Para hoy el programa es: 10 hs. Sub-15 masc. plata Huarpes vs. Olimpia Azul; 11, Sub-13 oro Aberastain Naranja vs. Aberastain Negro; 12, Sub-15 masc. oro Valenciano vs. Bata (Chile); 13.30, Sub-15 fem. plata La final; 15, Sub-15 fem. oro Aberastain vs. THP Santiago Azul; 16.30, Sub-14 oro B´ Rivadavia vs. UVT; 18, Sub-15 masc. oro UVT vs. Estudiantil Verde. Al finalizar, el tradicional acto de entrega de premios.