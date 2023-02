El encontronazo entre sí de Juventud Unida con Juventud Zondina, la presentación de Sp. Desamparados (recibiendo a Recabarren) y la de Trinidad (visitando a López Peláez) significa esta tarde (en todos los casos desde las 17.30) la presentación de cuatro de los siete líder que dejó la primera fecha del torneo del fútbol local. Justamente esos equipos ganaron en su presentación y suman tres unidades. El resto de los líderes (Villa Obrera, Peñarol y San Lorenzo) jugarán en la jornada de mañana, que servirá para completar la segunda fecha del certamen.

El resto de los partidos del programa de hoy son: Carpintería vs. Del Bono, Colón Junior vs. Alianza y Unión vs. 9 de Julio (en Juventud Unida). En tanto los choques de mañana son: Rivadavia vs. San Lorenzo, Atenas vs. Peñarol, San Martín vs. Aberastain (desde las 11.30 en predio E. Más) y Villa Obrera vs. Marquesado.