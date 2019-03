Líderes. Deguer, Fernández y Jero García, de Olimpia, uno de los punteros que se la juega hoy ante B° Rivadavia.





Cinco partidos animarán esta noche el adelanto de la tercera fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines sanjuanino, que es organizado y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín.



Todos los choque comenzarán a las 21.45, como siempre más tarde de lo aconsejable, más aún cuando el frío empieza a sentirse. Varias de las canchas ya están techadas pero como no han sido cerradas por completo el frío se hace sentir casi igual como si estuviesen al aire libre. Una pena porque, con media hora de anticipo, los espectadores volverían a sus hogares más temprano.



Dos de los tres equipos que marchan al tope en las posiciones (Richet, Olimpia y SEC) jugarán en sus canchas. Los Turcos recibirán, en el escenario ubicado sobre calle Gral. Acha, a B° Rivadavia. Mientras que el SEC será anfitrión de Sarmiento de Albardón. El otro puntero, Richet Zapata, jugará el viernes cuando se complete la fecha.

Escolta. Gonzalo Uñac, Carlitos López y “JJ” Moyano, de Bancaria, uno de los que siguen a los líderes enfrenta a Caucetera, que tiene los mismos puntos.



En otro de los partidos de esta noche Valenciano será local de Colón, en tanto Bancaria será local de Caucetera. Por último, Unión recibirá en Villa Krause a Social San Juan.

La tercera fecha se completará, como quedó dicho, pasado mañana con otros cinco partidos. Ese día, el también puntero por ahora Richet Zapata será anfitrión de Estudiantil, en lo que se presume un gran partido. Además, Lomas de Rivadavia recibirá a Huarpes, Aberastain visitará a la UVT, Médano de Oro buscará recuperarse al ser local de Media Agua y Concepción esperará en la Villa Mallea a Banco Hispano.



Al igual que hoy, todos los partidos del viernes comenzarán a las 21.45, jugando las segundas desde las 20,30.



Cabe agregar que durante el fin de semana se jugaron los partidos que habían sido postergados por la primera fecha. Lomas goleó 5-1 a Hispano mientras que Bancaria derrotó 8-6 a Huarpes.



LAS CHICAS



Por otro lado, mañana se disputarán los partidos correspondientes a la tercera fecha del Apertura de damas. El programa es: Unión vs. B° Rivadavia, Valenciano vs. UVT, Aberastain vs. Richet Zapata y Concepción vs. SEC. Quedará libre, Huarpes. Los partidos comenzarán a las 21.45 en primera división.



Las posiciones son lideradas por UVT, Richet Zapata y Unión, que reúnen 6 puntos.