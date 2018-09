La campeona, Maribel Aguirre, marcha a la victoria en la persecución individual con una cadencia que fue en aumento. Su padre, Sergio, es quien le cantaba los tiempos de vuelta en cada giro.

Ayer, San Juan también logró medallas en el plano de lo que se denomina ciclismo adaptado, que no es otra cosa que competencias donde participan pedalistas con diferentes discapacidades. Como en algunas categorías no se completa la cantidad de participantes para el podio sus logros no suman al medallero. Las parejas integradas por Ángel Omar Rodríguez y Diego Avecilla, que terminó en segundo lugar. y Alfredo Tejada con Sergio Frías, fueron terceros, también llevaron al podio a la casaca azul de la "sanjuanina" en la prueba de persecución para disminuidos visuales quienes corren en tándem. La victoria quedó para Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa de Entre Ríos.



En el primer día de competencias, se batieron dos récords de los campeonatos argentinos. La velocista santiagueña Natalia Vera bajó su propia marca nacional en los 500 mts con un tiempo de 36s123 (era de 2016 con 36s891). En tanto que el santafesino Farid Suárez bajó el récord en el kilómetro, logró 1m04s297, rompiendo con una marca que se mantuvo durante 21 años, la que logró el malogrado Miguel Clavero en el velódromo de Mendoza en 1997: 1m05s180.



La persecución y la velocidad por equipos, que se correrán hoy le darán la chance a San Juan de pelear medallas. La cuarteta la integrarán Rubén Ramos, Laureano Rosas, Leonardo Rodríguez y Emiliano Fernández. En tanto que el trío de la velocidad lo conformarán Kevin Castro, Cristian Romero y Víctor Arroyo.



También habrá corridas de velocidad, donde San Juan no presentará representantes y luego vendrán las vueltas a los puntos. Entre las damas estarán Maribel Aguirre y Julia Sánchez Parma. Entre los varones lo harán Rubén Ramos y Duilio Ramos (elite) y Kevin Castro (sub-23).