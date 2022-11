El volante del seleccionado argentino Enzo Fernández, que selló la victoria de hoy sobre México con un golazo para el 2 a 0, afirmó que se le cumplió "un sueño" y se mostró "muy feliz" e ilusionado tras el partido, por la segunda fecha del grupo C de Qatar 2022.



"Hoy se me cumplió el sueño de hacer un gol en un Mundial con la Selección. Esta camiseta es muy especial. Siempre soñé de chico jugar con la Argentina", relató el ex volante de River Plate.



"Estoy muy feliz por la victoria de hoy, muy feliz por el grupo, que demostró que está para grandes cosas. Toca una final más (ante Polonia, por la tercera fecha de la fase de grupos) y después ojalá podamos pensar más tranquilos", añadió Fernández.



El jugador les dedicó al triunfo a su esposa, su hija, sus padres y a "todos los hinchas argentinos".



Respecto de la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi dijo: "Es uno de mis ídolos, lo miraba por la tele de chico cómo jugaba. Hoy no podía creer que lo estaba abrazando después de hacer el gol. Le agradezco por lo buena persona que es y por lo buena persona que es conmigo", apuntó.



Finalmente, el talentoso volante le pidió al público argentino que "disfrute" esta victoria. "Este grupo los va a representar de la mejor manera como hicimos hoy. Nos queda el partido contra Polonia y también los vamos a representar de la mejor manera", cerró.