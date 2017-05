Huracán, que busca engrosar su promedio, recibirá hoy desde las 18 a un San Lorenzo que no quiere bajarse de la pelea por el campeonato, en la continuidad de la vigésimocuarta fecha del campeonato de Primera División. La escala del torneo reservada para clásicos y emparejamientos cuenta también hoy con el clásico platense que disputarán Estudiantes y Gimnasia y Esgrima en el estadio de Quilmes (14), y con el duelo cordobés entre Talleres y Belgrano, en el Mario Alberto Kempes (14). Además, Banfield recibirá a Lanús (16) en un clásico del sur del Gran Buenos Aires. Rafaela ante Atlético de Tucumán (17.15) y Olimpo con Aldosivi (19.30).



Pese a tomar algo de oxígeno con la última goleada por 3-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, Huracán no puede perder de vista el objetivo e irá por tres puntos claves ante un San Lorenzo que encadenó dos triunfos consecutivos en el torneo local y se ilusiona con recortar la distancia de seis puntos con respecto a Boca, líder del certamen que mañana juega ante River. El conjunto de Parque Patricios contará con el regreso de Alejandro Romero Gamarra, tras cumplir una fecha de suspensión, en reemplazo de Diego Mendoza.



Por su parte, San Lorenzo, en la previa de un duelo crucial para su permanencia en la Copa Libertadores, el miércoles como local ante Flamengo, presentará a sus mejores hombres y apenas realizará una variante obligada con el ingreso de Juan Mercier por el lesionado Néstor Ortigoza.



En Quilmes, por la imposibilidad de jugar en el estadio Ciudad de La Plata, afectado a un show automovilístico, se disputará el clásico de la capital bonaerense entre Estudiantes y Gimnasia, equipos que buscan afianzarse en la zona de clasificación a los próximos torneos continentales.



Estudiantes, que viene de igualar en cero con Boca, aguardará por la recuperación de Juan Ignacio Cavallaro de una molestia en la rodilla y si no llega en condiciones es probable que Augusto Solari juegue desde el inicio. Gimnasia, que sufrió el martes la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Ponte Preta de Brasil y perdió sus últimos tres partidos en el torneo local, hará una reestructuración en el equipo que permitirá el ingreso de Sebastián Gorga.



A la misma hora, pero en el estadio Mario Alberto Kempes, se disputará el duelo cordobés entre Talleres y Belgrano.

Sospechado por participar de un tiroteo

El mediocampista de Talleres Emanuel Reynoso podría perderse el clásico de hoy ante Belgrano al haber sido imputado ayer por la Justicia de Córdoba como sospechoso de ser ‘partícipe necesario‘ en un tiroteo que se produjo en un barrio de la capital provincial. ‘La fiscal Maria Eugenia Pérez Moreno imputó al jugador de Talleres de Córdoba Emanuel Reynoso por sospechoso de partícipe necesario de abuso de armas de fuego‘, informó la fiscalía de Córdoba.