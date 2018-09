El mejor. Huarpes FC fue demoledor en Río Cuarto y terminó coronando un Regional con victoria frente al otro representante sanjuanino, La Gloria.

En San Juan, Huarpes y Atlético Alianza se repartieron los títulos y no por casualidad. Llegó el momento de ir a buscar la Fase Nacional de la Liga Argentina de Fustal y el Cacique Naranja ratificó que no es casualidad su enorme trayectoria porque en Río Cuarto se dio el gusto de quedarse con la Fase Regional al vencer en la final a La Gloria Sanjuanina por 3-2 en penales. La final jugada este domingo puso cara a cara a los dos últimos campeones de San Juan que además serán los representantes en la Fase Nacional ya que La Gloria ganó su plaza al quedarse con la zona. Huarpes se había clasificado en la tarde del sábado al vencer a Bosteros de San Luis, mientras que La Gloria completó su clasificación a última hora del sábado cuando derrotó a Estudiantes de Río Cuarto.



En este Regional, en la etapa clasificatoria, Huarpes integró la Zona A con Deportivo Río Cuarto, La Quema de Villa Mercedes y Bosteros de San Luis. Mientras que en la La Zona B estuvo La Gloria Sanjuanina junto a Estudiantes de río Cuarto, Libertad de Mendoza, Luzuriaga de San Luis. Los dos sanjuaninos no perdonaron y llegaron a la final siendo primeros en cada uno de sus grupos para luego protagonizar una final que llenó de orgullo a los amantes de fustsal en San Juan.



La Fase Regional se dividió en 6 zonas y clasifica 11 equipos a la próxima etapa. La Final Nacional se jugará en una Provincia organizador, que será en Buenos Aires. La Región Cuyo otorga 2 cupos que son de Huarpes FC y La Gloria. Los restantes 9 lugares llegarán de la Región Metropolitana 3; Patagonia 2; Centro 2; Noroeste 1 y Buenos Aires (interior) 1. El duodécimo lugar será para el organizador de la Final Nacional.



Superclásico



El futsal en San Juan experimentó notable evolución y el domingo 30 tendrá una nueva edición del superclásico Argentina-Brasil reeditando la final de la Copa América del año pasado.