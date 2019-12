Trabajoso. Huarpes, el representante de San Juan, empezó firme pero con mucho trabajo en la Fase Final. Derrotó por 3-2 a Los Rústicos de Villa Mercedes en la jornada inaugural en Pocito.

Se largó la Fase final de la Liga Nacional de Futsal en San Juan y para el representante sanjuanino, Huarpes FC, el debut se coronó con un trabajoso triunfo ante Los Rústicos de Villa Mercedes por 3-2. El equipo naranja de San Juan tuvo que trabajar mucho para resolver en positivo su arranque. Empezó perdiendo pero lo dio vuelta para terminar ganando por 2-1 el primer tiempo. La actividad en el Microestadio de Pocito comenzó temprano. Apenas pasado el mediodía, por la Zona A de la Etapa Clasificatoria, Ferro Carril Oeste y Defensores de Glew abrieron el juego de la Fase Final. En un entretenido y parejo primer tiempo, Glew aguantó todo y terminó empatando 3-3 con el Verde, pero en el complemento Ferro sacó a relucir todo su repertorio y terminó goleando 12-4.



Luego, en este mismo grupo, Jockey Club de Rosario y Cruz del Sur de Bariloche terminaron protagonizando el primer empate del certamen al igualar 5-5 en un partido más que intenso que ofreció la calidad que todos querían ver.



Por la Zona C, Estrella Austral de Río Grande y El Porvenir de Formosa le dieron vida a un encuentro más que parejo. En el primer tiempo, los formoseños lo terminaron ganando por 2-1 pero luego, Estrella lo dio vuelta y terminó anotandose el triunfo final por 4-3.



Posteriormente, completando la primera jornada de esta Zona C, San Lorenzo de Almagro sacó a la luz su enorme calidad para dejar sin opciones prácticamente a Camioneros de Río Grande al que goleó por 5-0. Al cierre de esta edición y cerrando la Zona C, Boca Juniors enfrentaba a Unión Sionista.





Segunda fecha

La Fase Final de la Liga Nacional de Futsal de AFA hoy se trasladará con su actividad al Estadio Aldo Cantoni para desarrollar la segunda fecha de la etapa clasificatoria de cada una de las zonas:



12:15 Defensores De Glew (Bs.As)-Cruz del Sur (Bariloche).



14 Jockey Club-Ferro Carril Oeste..15:45 Estrella Austral (Río Grande)-Camioneros (Río Grande).



17:30 Porvenir (Formosa)-San Lorenzo.



19:15 Boca Juniors-Los Rústicos (San Luis).



21 Unión Sionista-Huarpes.