Regresa. Claudio Spinelli destrabó su situación contractual, y el delantero que le convirtió a Atlético Tucumán, Boca, Talleres, Gimnasia y Unión este año buscará mañana ante Lanús su sexto grito en San Martín.

Así como hace dos semanas atrás Gastón Coyette recibió la noticia, por parte de la dirigencia, de no hacer jugar a Claudio Spinelli pese a estar en su mejor momento a puro gol, ayer al entrenador le comunicaron que ya podía contarlo para el juego de mañana ante Lanús (a las 13.15), e inmediatamente lo puso en el equipo titular. De esta manera, hubo acuerdo entre ambas partes y se le levantó la veda al atacante que estuvo marginado ante Huracán y Olimpo. San Martín recupera así a su arma de ataque más peligrosa, que acumula 5 tantos.



Spinelli jugará y esa es la única noticia, porque no hubo confirmación oficial sobre cómo llegaron a buen puerto, dado que la dirigencia ha optado por no hablar del tema ni cuando lo separó del plantel, ni ahora que se restableció la situación para que regrese al equipo.

Spinelli es, junto con Ardente, el artillero del equipo con 5 goles.



Aunque se conoció que el arreglo, por ahora, sería sólo por los 4 partidos que le restan al torneo de la Superliga. Pero lo que no se sabe es si San Martín hará uso de la opción de compra que tiene de 16 millones de pesos para adquirir la mitad del pase del ex Tigre.



Y ahí es donde surgen otras posibles versiones -que son versiones porque la dirigencia se ha llamado al silencio en este tema-, y son que habría firmado un precontrato ya que una vez que termine la Superliga Spinelli no seguirá en el club verdinegro, dado que su futuro estaría en el exterior y que incluso ya estaría vendido. Y ahí es donde aparece San Martín porque recibiría una compensación económica.



La novela, que ayer tuvo su capítulo más feliz, se inició horas antes del partido ante Huracán cuando la dirigencia hizo público el interés de comprarle el pase, pero el jugador no quiso firmar un contrato que lo vinculaba nuevamente al club por considerar que debía analizarlo su representante. Tras esa negativa de arreglo, la dirigencia decidió bajarlo del plantel, tal cual contó Spinelli.



Con el retorno del rubio delantero, el equipo tendría una variante respecto a la alineación que superó 2-0 a Olimpo y formaría con: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Leandro Vega, Luis Olivera; Álvaro Fernández, Marcos Gelabert, Claudio Mosca; Facundo Barcelo, Spinelli y Pablo Magnín.

Comienza la venta de entradas



Desde las 10 y hasta las 20, comenzarán a venderse hoy las entradas para el compromiso de mañana del Verdinegro frente a Lanús en las boleterías del club. Y que continuará mañana de 9 hasta el inicio del partido. Los precios: popular Norte $320; platea Este y Oeste baja $500; platea Oeste Alta $600; damas, jubilados y menores $200.



Hoy, a las 9, en el predio Emmanuel Mas, se disputará el partido de Reserva entre San Martín y Lanús. En el equipo que orienta Marcelo Berza habrá cuatro jugadores del plantel de Primera: Gustavo Villarruel, Yonatan Goitía, Arián Pucheta y Federico Urraburo.

Ortiz reemplazará a Herrera en la defensa de Lanús



El zaguero Enzo Ortiz reemplazará al marcador central Marcelo Herrera en el único cambio que presentaría Lanús ante San Martín, con respecto a la formación que igualara con Banfield (0-0) en la jornada anterior.



Ortiz, que cumplió la fecha de suspensión, ingresará como zaguero izquierdo y Rolando García Guerreño se correrá de esa posición para ocupar la zaga central de la defensa que dejó vacante Herrera, porque deberá cumplir con un partido de suspensión.



En cambio, el lateral derecho exverdinegro José Luis Gómez, que se recuperaba de una sinovitis en la rodilla derecha, sigue acumulando líquidos y hoy le harán una artroscopía, por lo que su regreso demandará un tiempo mayor al previsto. En su lugar, por lo tanto, seguirá Gabriel Carrasco. La probable formación: Esteban Andrada; Carrasco, García Guerreño, Ortíz y Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Iván Marcone y Gastón Lodico; Marcelino Moreno, Bruno Vides y Lautaro Acosta.