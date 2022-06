El pasado sábado se realizó la quinta edición del Torneo Interprovincial de Judo "Ciudad de Santa Lucía". Dicho certamen, que fue organizado por la escuela que funciona en la Unión Vecinal del Barrio Kennedy se llevó a cabo en las instalaciones del camping de Don Bosco. Un total de 140 judocas de distintas entidades de San Juan, Mendoza y San Luis asistieron a la cita.



Hubo competencias en todas as categorías: desde Microbios, como se denomina a los judocas de 4, 5 y 6 años, hasta los mayores, pasando por, prepromocionales 7 y 8 años, promocionales 9 y 10 años, infantiles a 11 y 12 años, infantiles b 13 y 14 años, cadetes sub 18, juniors sub 21, kiu adultos y seniors; damas y varones.



Algunos de los resultados de las competencias fueron los que se detallan a continuación. Adultos hasta 60kg: 1- Daniel Villar (Malargue), 2- Matías Díaz (Malargue) y 3- Lucas Aguilar (Malargue)



Hasta 66kg: 1- Emiliano Pérez (San Luis), 2- Walter Rojas (Escuela Yamasita) y 3- Gabriel Sosa (San Luis).



Hasta 73kg: 1- Joaquín Sánchez (Club Barrio Rivadavia), 2- Sergio Olmos (CBR) y 3- Marcos Domínguez (Unión Vecinal Barrio Kennedy).



Hasta 81kg: 1- Agustín Rosas (CBR), 2- José Mostacilla (CBR) y 3- Matías Zeballos (CBR).



Hasta 90kg: 1- Domingo Vargas (CBR), 2- Valentín Vilchez (Ring Side), 3- Brian Guggiari (Mendoza)



No videntes: 1- Gerardo Mani (CBR), 2- Oscar Ávila (Yamasita) y 3- Alberto García (CBR).



Damas. Hasta 52kg: 1- Anabel Tepaz (CBR), 2- Azul Coldwell (CBR).



Hasta 62kg: 1- Carolina Rojas (CBR), 2- Martina Mofficonne (Ring Side)



Hasta 70kg: 1- Karen Soraspe (Ring Side), 2- Noelia Peña (Municipalidad de Godoy Cruz).