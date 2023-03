El exentrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, declaró esta tarde que el ciclo que lo tuvo al frente del plantel fue "sumamente positivo", durante una rueda de prensa en el predio de la entidad en Ezeiza, después de despedirse de los jugadores ya que ayer se dio por finalizado su paso como entrenador del club.



"El balance es sumamente positivo. Hay cosas que no se pudieron lograr, pero sumamente positivo. En ocho meses que estuve, descontando dos por el Mundial, fueron seis meses y cada tres meses salí campeón", indicó el extécnico xeneize.



Ibarra ya había estado a la mañana temprano acompañando a su hijo Thiago al predio. ya que éste juega en la octava división de Boca.



El "Negro", luego habló de los dos títulos que logró, la Liga y la Supercopa Argentina:



"Muchos dirán que Boca no mereció ser campeón. Siempre es campeón quien lo merece. Agarramos al equipo decimocuarto cuando nadie esperaba nada. Sólo nosotros confiamos en el grupo, golpeado por la eliminación de la Libertadores, fue difícil, pero fuimos legítimos ganadores del Torneo 2022", aseguró.



Después fue consultado por su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, su amigo personal y quien le comunicó ayer por la tarde que su ciclo como técnico había finalizado. "Con Román siempre hablamos de fútbol. Ayer nos comunicó lo que todos saben", indicó el "Negro".



Cuando se le preguntó por cómo tomó su salida el plantel, ya que uno de los motivos de su despido fue que no era buena la relación con los futbolistas, respondió: "los jugadores lo tomaron bien. son profesionales como yo, simplemente eso", explicó.



Boca Juniors publicó esta tarde en su sitio oficial y en sus redes sociales una foto del exentrenador Hugo Ibarra, quien fue despedido de su cargo anoche, donde le desea "suerte" y le agradece por los dos títulos que consiguió como entrenador.



Sobre si en un futuro seguirá ligado a la institución, Ibarra comentó: "veré a los muchachos, se armó un grupo muy lindo, seguramente los veré. Si seguiré ligado o no a Boca, por ahora, no. No lo pienso".



En otra parte de su descargo, el exDT "xeneize" agradeció a todo el "mundo Boca":



"Agradezco a todos en Boca, sé las reglas del juego, nunca estuve aferrado a un lugar. Siempre trabajé día a día. Las decisiones hay que acatarlas por el bien del club y es lo mejor".



Por último, le dejo un mensaje a los simpatizantes y aconsejó: "al hincha de Boca, que siga alentando como lo haré yo como hincha que soy, siempre apoyando al club desde el lugar que esté".



Por su parte, la Secretaría de Fútbol de la entidad, que comanda Juan Román Riquelme, ya inició gestiones para incorporar como técnico a Gerardo Martino. Ya hubo contactos con el "Tata", quien está en Rosario.



Para el encuentro del próximo sábado como visitante ante Barracas Central por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), a partir de las 15.30, dirigirá la dupla interina compuesta por Mariano Herrón y Claudio Morel Rodríguez, actuales entrenadores de la reserva.