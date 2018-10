Grito cafetero. El colombiano Andrés Roa, a la media hora del partido, le dio la victoria a Huracán con un derechazo.





Huracán logró ayer la cuarta victoria consecutiva, esta vez sobre Belgrano, en Córdoba, por uno a cero y continúa en los puestos de vanguardia de la Superliga Argentina de Fútbol, tras jugar su partido por la séptima fecha.



El único tanto lo consiguió el mediocampista colombiano Andrés Roa a los 30 minutos del primer tiempo con un derechazo desde afuera del área que ingresó muy cerca del ángulo superior izquierdo del arquero César Rigamonti.



El local terminó el partido con un jugador menos por la expulsión del defensor Sebastián Luna en tiempo de descuento del período final.



Con este nuevo triunfo, el conjunto conducido por Gustavo Alfaro llegó a las 14 unidades, cinco menos que el puntero Racing, mientras que Belgrano, que sumó la segunda derrota consecutiva, se quedó con siete puntos.



El equipo de Parque Patricios fue más compacto durante la primera parte y aprovechó una de las pocas situaciones claras que creó para llevarse tres valiosos puntos de Córdoba.



En el segundo tiempo, Belgrano fue con mucho ímpetu al ataque en procura de alcanzar la igualdad pero careció de claridad para anotar, sobre todo cerca del final, las oportunidades que generó.

OFERTA

La novela entre el arquero de Huracán, Marcos Díaz y Boca todavía no terminó. Mientras el Xeneize lo mantiene como la primera opción para reforzar el arco, desde el Globo hacen fuerza para retenerlo: "Le ofrecimos el mejor contrato de la historia del club", aseguró el presidente Alejandro Nadur en diálogo con TNT Sports. "Marcos tiene para firmar un contrato multimillonario. Si él decide irse de Huracán va a ser una de las glorias de siempre. Queremos a Marcos Díaz, por lo menos, tres años más en el club. Luego, sin dudas, la decisión final será por parte del jugador que también sabe que a fin de año quedará con el pase en su poder", agregó el dirigente.



Por otra parte, Nadur negó haber iniciado negociaciones con Daniel Angelici: "Nunca hablamos del tema Marcos Díaz y su transferencia. Si hay alguna propuesta lo decidirá la comisión directiva", concluyó.

>>Para Alfaro

Satisfecho

El entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, destacó que "entendimos que si estábamos bien íbamos a tener un nivel de ensamble que nos permitiría pelear por lo mismo que el año anterior. Y de a poco el equipo comenzó a encontrar el rendimiento".

BERNARDI, DT DE BELGRANO

"Sin resultados estás incómodo"

Molestos. Los hinchas de Belgrano cuestionaron duramente al entrenador, Lucas Bernardi.

Luego de Belgrano perder de local, sus hinchas explotaron contra el entrenador del equipo, Lucas Bernardi. Todo a una semana de disputar el clásico cordobés contra Talleres, en un partido que tendrá a las dos hinchadas en el Mario Kempes. "Todas las derrotas te condicionan y ponen en duda. Sin resultados estás incómodo, esa es la realidad más allá que puedas tener buenos momentos futbolísticos desde que asumimos", expresó y agregó "cada vez que perdemos el ánimo lógicamente no es bueno, pero no podemos quedarnos en eso. Me siento orgulloso de la entrega de los futbolistas en la cancha". Sobre los insultos, comentó que "la gente se expresa cuando gana y cuando pierde. La gente se expresa y soy el responsable de la derrota". Por último, sobre el clásico tiró que "no está el problema de motivar a los jugadores: los clásicos te motivan por si solos".