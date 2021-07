Huracán derrotó hoy a Defensa y Justicia por 2 a 1, como local, luego de empezar perdiendo por un error de Marcos Díaz, quien volvió al club donde fue campeón en dos oportunidades.



El arquero tuvo una floja reacción en el gol de Lucas Barrios, un exHuracán, a los 5 minutos del primer tiempo pero el "Globo" lo dio vuelta con los tantos del debutante Enrique Triverio, a los 37 de la etapa inicial, y Santiago Hezze, a los 5 del segundo período.



Huracán contó el regreso del arquero Marcos Díaz, ídolo y dos veces campeón, más las presentaciones de otros cuatro de los ocho refuerzos: Fabián Henríquez, Jonás Acevedo, Jhonatan Candia y Enrique Triverio.



El ex Boca Juniors y Talleres de Córdoba no tuvo un buen comienzo, ya que cometió un error clave al inicio del partido para el gol de Barrios luego de un mal cálculo en una pelota aérea.



Para su suerte y la de Huracán, el equipo pudo dar vuelta el marcador con los goles de Triverio, una "guapeada" al final del primer tiempo, y Hezze al comienzo de la segunda etapa luego de una presión a la salida del rival.



Con el 2 a 1, el arquero y capitán de Huracán fue una importante voz de mando para ordenar la defensa y pudo festejar en su retorno al club.



Defensa presentó cuatro cambios con respecto al equipo que perdió contra Flamengo (1-0) en Florencio Varela por ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Los estrenos de Kevin Gutiérrez, Braian Rivero y Lucas Barrios por Lautaro Escalante, Raúl Loaiza y Walter Bou más el ingreso de Franco Paredes por Matías Rodríguez, quien luego reemplazó al lesionado Juan Rodríguez.



El equipo de Sebastián Beccacece no supo cómo sostener la temprana ventaja y luego no tuvo ideas para intentar, al menos, llevarse un empate de Parque de los Patricios.



El "Halcón" ahora se prepara para la revancha contra Flamengo que será el próximo miércoles en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



El conjunto de Varela irá por una nueva hazaña en Brasil pero con un equipo disminuido por las bajas de Enzo Fernández y Braian Romero, ambos emigraron a River Plate.