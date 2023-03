Huracán avanzó hoy a la Fase 3 de la Copa Libertadores de América tras derrotar por 1-0 a Boston River, de Uruguay, y llegará entonado al clásico del próximo domingo contra San Lorenzo por el torneo de la Liga Profesional.



Tras el empate sin goles de la ida en Montevideo, el gol de la clasificación del "Globo" lo marcó el uruguayo Matías Cóccaro, de penal, a los 51 minutos del primer tiempo.



En la última etapa de acceso a la fase de grupos, Huracán enfrentará a Sporting Cristal, de Perú, que eliminó el martes último a Nacional, de Paraguay.



La ida se jugará la próxima semana en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios y la revancha será en Lima, Perú.



El ganador se meterá en la ronda de grupos del torneo más importante del continente, que se sorteará el miércoles 22 del corriente en la sede de la Conmebol en Paraguay.



El conjunto de Parque de los Patricios se aseguró, al menos, jugar la Copa Sudamericana en caso de no poder pasar a los peruanos.



No obstante, el equipo de Diego Dabove, que está invicto en este 2023, primero deberá afrontar el clásico con San Lorenzo que se jugará el domingo a las 19.15 en el "Palacio" Ducó.



Los "quemeros" celebraron el pase de ronda, pero durante todo el partido se acordaron del clásico rival y pidieron por la victoria este fin de semana.



Huracán cumplió uno de los objetivos del año y mantiene la línea de lo hecho en 2022, pese a las salidas de jugadores importantes como Franco Cristaldo, Benjamín Garré y Lucas Merolla, en conflicto con el club.



Pese al calor agobiante, Huracán tuvo un buen comienzo de partido ya que a los 12 minutos, el atacante Nicolás Cordero conectó de cabeza un buen centro desde la izquierda de Jonás Acevedo. Pero el árbitro brasileño Wilton Sampaio, a instancias del VAR, lo anuló por posición adelantada del delantero.



El "Globo" insistió con el ataque por las bandas y nuevamente encontró la conexión entre Acevedo y Cordero, a los 38m., pero el remate del "9" fue salvado increíblemente en la línea por Guzmán Rodríguez.



Por la demora del VAR y la pausa para refrescar, la primera parte se estiró y cuando parecía que Huracán no iba a poder romper el cero, nuevamente apareció Cordero en el área y fabricó el penal, tras una falta de Emiliano Sosa, a los 48 minutos.



A los 51m. Cóccaro se hizo cargo de la ejecución y definió fuerte al medio para darle la merecida ventaja y tranquilidad al equipo de Dabove.



En el segundo tiempo, Huracán le cedió la pelota y el campo a Boston River, pero el equipo uruguayo tuvo dificultades para generar peligro en el arco local.



La más clara, sin embargo, fue a los 26 minutos con un remate de Jonathan Urretaviscaya que se estrelló en el travesaño.



Después del susto, Huracán manejó mejor la pelota y estuvo cerca de ampliar el resultado con dos remates de los ingresados Juan Gauto y Lucas Castro que salvó el arquero Silva.



El "Globo" llega al clásico invicto en el año y con una racha de once partidos sin derrotas en el Ducó, con diez triunfos y un empate.



Luego, el serio equipo de Dabove intentará conseguir un buen resultado en casa para defender en Perú y meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores junto a Boca, River, Racing, Argentinos Juniors y Patronato.



-Síntesis-



Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori y Jonás Acevedo; Nicolás Cordero y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.







Boston River: Santiago Silva; Emanuel Beltrán, Marco Mancebo, Guzmán Rodríguez y Pedro Silva Torrejón; Mathías Acuña, Martín Fernández, Emiliano Sosa y Jonathan Urretaviscaya; Cristian Olivera y Emiliano Gómez. DT: Daniel Farías.







Gol en el primer tiempo: 51m. Cóccaro (H), de penal







Cambios en el segundo tiempo: 16m. Juan Gauto por Gudiño (H); 27m. Lucas Castro por Cóccaro y Lucas Carrizo por Benítez (H); 36m. Matías Gómez por Acevedo y Juan García por Cordero (H); 37m. Bruno Barja por Fernández (B); 43m. Mateo Torres por Sosa (B)







Amonestados: Acevedo, Benítez, Cóccaro (H); P. Silva Torrejón, Acuña (B)











Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)



Estadio: Tomás Adolfo Ducó