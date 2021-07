Huracán y Colón de Santa Fe empataron hoy 1 a 1 en Parque de los Patricios en el inicio de la tercera fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.



En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Colón abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo a través del colombiano Wilson Morelo y Huracán lo igualó a los 44 minutos, de la misma etapa, mediante el uruguayo Jhonatan Candia, tras la ejecución de un tiro penal.



El "Sabalero", último campeón del fútbol argentino, se puso en ventaja gracias a un regalo del arquero Marcos Díaz pero antes del entretiempo, el "Globo" llegó al empate por un polémico penal cobrado por el árbitro Hernán Mastrángelo.



Ambos venían de perder (Colón 4-1 ante Lanús y Huracán 1-0 contra Atlético Tucumán) y suman ahora 4 puntos, al cabo de tres jornadas.



Cuando el partido todavía no se había armado, Colón se puso en ventaja por el gol del colombiano Wilson Morelo, uno de los cuatro cambios que realizó el DT Eduardo Domínguez respecto de la goleada sufrida ante Lanús en Santa Fe.



El colombiano aprovechó un grave error del arquero Marcos Díaz que no pudo embolsar el pase de Christian Bernardi y definió con el arco sin resistencia.



El ídolo que retornó al club luego de sus pasos por Boca y Talleres volvió a fallar en una jugada sencilla, como le sucedió en la primera fecha en el gol de Defensa y Justicia.



Colón manejó el partido a su gusto e incluso pudo ampliar el marcador a los 35 minutos, con un remate de Morelo que pegó en el palo luego de una buena acción individual.



Antes del descanso, Huracán se encontró con el empate por el polémico penal cobrado por el árbitro Hernán Mastrángelo por una supuesta mano de Gonzalo Piovi tras un remate de Santiago Hezze, luego de una gran atajada de Leonardo Burián a un tiro de su compatriota Jhonatan Candia.



El propio ex Arsenal cambió el penal por gol ante el enojo de los jugadores del "Sabalero" por la decisión arbitral.



En el segundo tiempo, el trámite fue mucho más parejo y luchado pero fue el visitante el que tuvo la ocasión más clara con un tiro en el palo del ingresado Santiago Pierotti.



La visita terminó mascando bronca ya que a los 29 minutos el árbitro Mastrángelo cobró un penal tras falta de Lucas Merolla, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada previa que fue advertida por el asistente 2: Mariano Altavista.



Un punto que no le sirve a ninguno de los dos pero que deja mejor parado a Colón, por lo hecho en el primer tiempo hasta el penal que le posibilitó el empate a Huracán.