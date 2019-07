El venezolano Jan Hurtado (foto) tuvo ayer su primer entrenamiento en Boca, y no fue uno más. Es que como el plantel todavía no ha regresado de la gira por Estados Unidos y México, el flamante refuerzo del equipo de Gustavo Alfaro no pudo trabajar con el grupo. Pero tampoco lo hizo sólo: con él se entrenaron otros tres integrantes del plantel profesional que no viajaron por diferentes motivos. Hurtado es una apuesta del Xeneize en la faceta ofensiva donde podría perder a Darío Benedetto.