Andres Ibarra, el candidato a presidente de Boca Juniors por la oposición, compañero de fórmula de Mauricio Macri, aseguró hoy que mantiene "cinco puntos de ventaja" sobre la lista del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme, según las encuestas ordenadas por su espacio de cara a las elecciones del domingo próximo en La Bombonera.



"Los números nos dan cinco puntos arriba", confió el exministro de Modernización (2015-2018) durante la presidencia de Macri en una nota concedida a Radio Mitre.



A horas de los comicios, Ibarra aguarda la resolución judicial de la magistrada Alejandra Abrebaya luego de la presentación para que los 13.364 socios del padrón observados por la oposición por irregularidades en su pasaje de la categoría adherente a activo voten en mesas separadas del resto.



“Fue una macana para el socio todo esto, haber llegado a una instancia legal por no tener respuesta de la dirigencia de Boca. Puede ser que algo de caudal de votos hayamos perdido por quienes nos hicieron culpables de no hacer la elección en la fecha prevista (3 de diciembre), pero de todas maneras los números nos dan cinco puntos arriba”, aseguró.



“Fueron casi 13.400 socios metidos por la ventana, es una vulneración de derecho a los otros socios. Una maniobra del oficialismo”, definió el exgerente general de Boca.



“Deseábamos fervientemente que las elecciones se hubiesen hecho el 3 de diciembre pero el oficialismo se negó a hacerlo, la justicia le pedía a que se hiciese una pericia sobre los socios impugnados y ellos no aceptaron”, dijo. “Sabemos que el padrón está mal, en esto han descuidado mucho al socio”, se resignó.



Ibarra dejó en suspenso la supuesta ventaja en favor de Riquelme que pueda significar que esos votantes finalmente emitan el sufragio: “Lo veremos el domingo, en el socio hay clima de cambio, están hartos de esta gestión. Por eso queremos competir”.



Luego se manifestó muy duro contra el candidato oficialista: “Es muy peligroso que Riquelme siga cuatro años más. Es un muy mal dirigente, no sabe cómo se gestiona un club y cómo se maneja el futbol. Ha sido una pésima dirigencia”.



Luego, Ibarra aseguró que la elección de Martín Palermo como DT en caso de ganar las elecciones fue por su recorrido como entrenador y no para sumar votos por su condición de ídolo. "Miré su ficha como técnico”, aclaró sobre el "Titán", que registra pasos por Arsenal, Aldosivi de Mar del Plata, Unión Española de Chile y Platense, club con el que disputará este sábado la final de la Copa de la Liga.



El candidato opositor admitió que le "encantan las características de juego del chileno Arturo Vidal y Éver Banega, vinculados como posibles refuerzos del año próximo, pero aclaró que sus eventuales llegadas las debe "definir Martín”.



A la espera de la decisión la jueza Abrevaya, el resultado de la medida cautelar presentada el jueves no pone en riesgo las elecciones del domingo próximo, aunque sí introduce otra cuña judicial entre ambas listas.



Las oposición cree que los 13.364 socios apuntados votarán por Riquelme y pidió que cumplan con su deber cívico en mesas diferenciadas y con "controladores de transparencia de la Justicia". En el pedido también consta que esos votos solamente se abrirán y contabilizarán en el caso de que la diferencia entre la lista oficialista y la opositora sea menor a ese número.



Si hay mayor distancia en los resultados entre Riquelme-Ameal e Ibarra-Macri, con el 86% del padrón aprobado, se dejará de lado el 14% objetado.



"Lo que buscamos es que haya plena transparencia para los socios de Boca. Que puedan ver los resultados en el padrón que corresponde, en el que debe ser, y que puedan informarse sobre cómo sale el resultado en esos 13.000", explicó.



La propuesta de votar por separado ya había sido propuesto por Walter Krieger, abogado de Boca, antes de la conciliación en la que no hubo un acuerdo.



La Cámara Nacional de Apelaciones había rechazado lo reclamado por la oposición y entonces la resolución volvió a la Cámara Civil, que ordenó la realización de las elecciones "a padrón completo", es decir, con los 13.364 socios activos cuestionados por haber alcanzado presuntamente ese rango de forma masiva e irregular



La Sala E de la Cámara Civil integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini, fue la que no convalidó la decisión de la jueza Abrevaya.



La celeridad de los peritos y la voluntad de las partes para que las acusaciones se resuelvan, hicieron que finalmente Boca pueda tener presidente electo antes de fin de año.