1 de 1 | El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, se responsabilizó ayer del mal momento del equipo en el inicio de la temporada y trató de poner paños fríos ante las versiones de varios cambios en el equipo. "Hay que tener paciencia, le tengo fe al equipo, pero me dolió mucho la derrota contra Talleres. Le quiero pedir perdón a todos por no hablar después del partido", señaló Ibarra. "Ojalá el equipo juegue mejor de lo que lo está haciendo. Todos queremos eso y soy el principal responsable de que no lo esté haciendo. Muchas veces trabajamos cosas en los entrenamientos que no salen en los partidos", dijo el entrenador. En cuanto a las posibles variantes ante el Calamar, Ibarra señaló que no quiere adelantar los posibles cambios en el equipo, ya que "todavía faltan tres días para el partido contra Platense". "A veces pasan estas cosas, después de tres meses de inactividad es difícil jugar y rendir de una manera", justificó. ()