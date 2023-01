El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, dijo que no le gustó el arbitraje de Fernando Rapallini en la derrota de su equipo ante Racing Club por la Supercopa Internacional, y dio por terminado el ciclo del arquero Agustín Rossi, a quien se le finaliza su contrato a mitad de año y ya tiene firmado un pre contrato con Flamengo, de Brasil.



"Me voy dolido, queríamos ganar. En un momento del partido cuando estaba terminado, hubo un penal que mínimamente el arbitro debía chequear. A nosotros el mismo referí no nos cobró un penal parecido ante el mismo rival y hoy no se utilizó el mismo criterio para este partido", dijo contrariado el técnico. Luego se manifestó por la situación del arquero Agustín Rossi quien ni siquiera fue al banco de suplentes. De titular jugó Javier García de gran actuación y de suplente estuvo el juvenil Leandro Brey.



"Un equipo de Brasil confirmó un precontrato firmado con Rossi y decidí que este año todos deben estar comprometidos cien por ciento por eso fue la decisión. Trabajo con 29-30 jugadores y los quiero comprometidos", expresó.



Cuando se le repreguntó por qué si no lo iba a utilizar el arquero viajó igual a Abhu Dabi respondió: "la idea era llevar a todo el plantel viajaron jugadores que estaban lesionados también".



Según le comentaron a Télam allegados a la dirigencia "xeneize", el club está a la espera de una oferta de Flamengo para llevarse al futbolista ahora ya que el campeón de la Copa Libertadores lo quiere utilizar para el Mundial de Clubes que se disputará en febrero próximo. De no llegar a un acuerdo el guardavalla, que fue el mejor jugador del bicampeón argentino la temporada pasada, tendrá que esperar sin jugar hasta el 30 de junio donde podrá salir con el pase en su poder para integrarse a la entidad brasileña con la que ya tiene arreglado un acuerdo por cuatro años.



Sobre el final Ibarra hablo del rendimiento de su equipo: "Tuve que variar según el rival, tuvimos mayor manejo en mitad de la cancha. Empezamos con un 4-3-3 y después hicimos 4-4-2. Que haya entrado Equi Fernández fue para eso. Me gustaron parte de la primera parte y de la segunda, fue un partido abierto para los dos".



Boca perdió esta tarde 2 a 1 ante Racing por la Supercopa Internacional que se disputo en Abhu Dabi, Emiratos Arabes.