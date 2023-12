Boca espera el fallo de la Cámara sobre la cautelar que cancelaron las elecciones que saldría entre martes y miércoles de este semana, con la posibilidad que sea revocada y que los comicios se puedan desarrollar el domingo, y desde la oposición mandaron un firme mensaje este lunes en el que en La Bombonera aparecieron pasacalles que apuntaron contra ellos y aseguraron que aceptarán que siga la actual conducción si es que finalmente no se vota este año.

Esta mañana, las inmediaciones del estadio del Xeneize amanecieron con pasacalles con les como "el club es de los socios" y "no a la intervención". Lo cierto es que todo indican que estos carteles están dirigidos hacia la oposición comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri a partir de la acusación que les hizo Juan Román Riquelme: "Nos quieren intervenir el club".

A partir de esto, Ibarra salió al contragolpe a través de sus redes sociales con diferentes publicaciones en las que ratifica su postura que vino expresando a lo largo de la campaña y en conferencia de prensa en los últimos días. "Queremos votar el domingo 17 de diciembre", "queremos votar para hacer La Bombonera SXXI", "queremos votar para tener un gran plantel" y "queremos votar para volver a poner a Boca en lo más alto".

Además, en un diálogo con Boca de Selección en Radio Del Plata, el candidato a presidente por la oposición se expresó sobre el hipotético escenario en el que no haya elecciones este año: "Yo quiero ser contundente y claro para que se reproduzca en todos lados y el hincha de Boca sepa la postura de la oposición. En primer lugar, quisimos votar el 3 y queremos votar el 17. No se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón. Y segundo, queremos votar cuanto antes porque tenemos la mejor propuesta para los socios. Si esto no se puede dar, por su puesto que aceptaremos que continúe el oficialismo hasta que se vote de la manera en la que lo vienen haciendo, que desde nuestro punto de vista es muy deficiente".