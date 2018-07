Anotó. Mauro Icardi marcó el gol del empate de su Inter contra el Sheffield United, en un nuevo amistoso de pretemporada para ambos clubes.

No fue una buena presentación la del poderoso Inter, de Italia, en el 1-1 ante el Sheffield United, de Inglaterra. Pero sí pudo presentar en este amistoso de pretemporada a la dupla de ataque argentina: Lautaro Martínez-Mauro Icardi. De hecho, el capitán marcó el empate tras una jugada del Torito.



Si bien no tuvieron mucha conexión en la ofensiva, porque el desempeño del equipo no se los permitió, los argentinos se entendieron bien y se complementaron en ciertos pasajes del partido.



Cuando uno se abría a las bandas o bajaba a la mitad de la cancha, el otro se quedaba como referencia, y viceversa. Se trata de algo "lógico" teniendo en cuenta que son los primeros pasos de la actual pretemporada.



El partido comenzó con sorpresa cuando el Sheffield golpeó y marcó el 1-0. Sin embargo, rápidamente, el ex Racing tomó la pelota e inició la jugada para el gol del capitán del Neroazzurro.



Todo pasó en el primer tiempo. Fue la primera "conexión" entre ambos ya que en los amistosos recientes nunca habían compartido cancha.

Luego de seis años, el Inter tendrá la chance de disputar la Champions League.



En el complemento, las cosas no se modificaron. Inter, plagado de habituales suplentes, usó el partido como una práctica para probar a sus futbolistas. Se lo notó lento en las transiciones y con poca llegada de balón para los delanteros.



La buena noticia es que los argentinos pueden coexistir en una dupla de ataque sin mayores inconvenientes. La gran relación que muestran fuera de la cancha se transmite dentro de la misma.



¿Se repetirá en la Selección? Seguramente cuando el nuevo DT de la albiceleste sea designado se comenzará a dilucidar esta incógnita. Por ahora, suman minutos en cancha con la camiseta del Inter.