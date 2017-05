Si bien no asumió oficialmente por tener que afrontar el último partido de Liga Española con Sevilla, el DT Jorge Sampaoli entregó ayer su primera lista de convocados de Argentina para los amistosos ante Brasil y Singapur, con la inclusión del delantero del Inter Mauro Icardi como novedad excluyente.

En tanto, los delanteros Ezequiel Lavezzi y Sergio Agüero, quienes venían siendo fijas en ciclos anteriores, se quedaron al margen en esta oportunidad.



Además, se refleja en la nómina una renovación generacional, con la inclusión de Alejandro Gómez, Emanuel Mammana, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Eduardo Salvio, Joaquín Correa y Guido Rodríguez, jugadores que se vienen destacando en el último tiempo en diferentes campeonatos del mundo.



A los arqueros Romero y Guzmán, se le sumará Rulli, de la Real Sociedad y quien atajó en los Juegos Olímpicos de Río 2014.

Sampaoli utilizará a Mascherano como líbero y tendrá como alternativas en la última línea a Mercad, Mammana y Otamendi.

Biglia volverá a ser tenido en cuenta en una zona del campo donde se verán los grandes cambios, ya que el técnico les dará chances a Lanzini, Paredes, Rodríguez, Salvio, Gómez y Correa.



En el plano ofensivo, además de los conocidos Messi, Higuaín, Di María y Dybala, estará Icardi, quien se encuentra lesionado.

Sampaoli tomará dentro de poco las riendas del plantel Albiceleste, que el 31 de agosto se jugará una parada brava ante Uruguay, en el Centenario, por las Eliminatorias Sudamericanas.



A la lista de veinte jugadores del exterior, se le agregarán futbolistas que actúan en el medio local y que se harían conocer luego de la fecha de este fin de semana. Ellos serían, Lucas Alario (River), Ignacio Fernández (River), Nicolás Tagliafico (Independiente), Javier Pinola (R. Central) y José Luis Gómez (Lanús).

El amistoso contra Brasil será 9 de junio y el frente a Singapur, el 13.

“Todo cambio es para bien”

Por Walter Cavalli - DIARIO DE CUYO

Cambia, la vida cambia. El tiempo pasa. Nada es lo mismo que antes. Por eso, dicen, el que no se renueva, muere. Está claro que los cambios llegan por una necesidad natural. Porque cada cosa o persona se tiene que ir acomodando al paso del tiempo. Y siempre la idea es que esos cambios sean para bien.



Que se haya asimilado la experiencia anterior y se elija mejor. Al frente de la Selección ya no está Bauza. Ahora está Sampaoli. Y el “Pelado” trae sus cambios. Movió la estantería. Chau Pocho. Chau Kun. Estaba cantado que ellos no estarían. Y citó a Icardi, como muestra que no le interesan los comentarios “farandulescos”. Que todo esto sea bien asimilado. Que la frescura domine al equipo y que Messi lo entienda. Así, nadie nos parará hasta el Mundial de Rusia.



LO ADMITIÓ SAMPAOLI



“No estoy dejando Sevilla por otro club”



Ilusión. Sampaoli dijo que no dejaba al Sevilla por otro club sino por la Selección de su país. Está muy ilusionado y es agradecido del club español.

El técnico santafesino Jorge Sampaoli dijo sus verdades, a horas de conocerse la nómina de futbolistas citados para jugar dos amistosos ante Brasil y Singapur. “No estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi Selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país”, lanzó Sampaoli, nacido en Casilda, hace 57 años, en la conferencia de prensa que ofreció antes del partido frente al Osasuna por la última fecha de la Liga española de primera división.



Si bien Sampaoli aún no admitió que será el director técnico de la Argentina en reemplazo del despedido Edgardo “Patón” Bauza, es un secreto a voces que ya tiene todo cerrado con la AFA. “Tengo un contrato con el Sevilla que lo resolverá la AFA. Siempre me manejé con mucha claridad y la gente del club está al tanto de todo”, añadió Sampaoli.



“El proyecto del Sevilla era muy ilusionante y pudimos desarrollar parte de lo que pretendíamos. El proyecto era llevarlo a pelear la Liga en el segundo año, pero surgió esto”, comentó el entrenador, en alusión a la propuesta para dirigir a Argentina.

El ex DT del seleccionado de Chile que conquistó la Copa América 2015, dijo que la gente del club andaluz estaba al tanto de sus negociaciones con la AFA.



“Siempre me manejé con mucha claridad con el presidente (en alusión a José Castro) y con toda la gente del club. El Sevilla estaba al tanto de todo”, subrayó el santafesino.



“Esto se tenía que resolver ahora, no antes, porque nos estábamos jugando muchas cosas. Ahora sí me puedo sentar a evaluar y a conversar, además existe aún un contrato que tienen que arreglar el Sevilla y la AFA”, reveló el entrenador.



“Decidí no hablar antes de un tema que no me correspondía. Hay un lazo muy importante entre esta camiseta y yo. Fueron bastantes alegrías como para manchar esto con cosas que no tienen relevancia, ni si quiera certezas. Lo tendrá que resolver la AFA con el Sevilla”, agregó.



Con relación a su presencia como técnico ante Osasuna, en el último partido, Sampaoli dijo que “nadie me va a sacar del último partido del banco del Sevilla, no hay justificación para hacerlo. Una mentira contada cien veces se convierte en verdad, no puedo refutar a alguien que se inventa algo. Ni siquiera aunque hubiera llegado a un acuerdo no hubiera dejado de dirigir el último partido del Sevilla”, enfatizó Sampaoli.