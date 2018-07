Inspirado. El goleador Lautaro Martínez entró derecho a la vida del Inter y volvió a convertir en la pretemporada que realiza el equipo.

Lautaro Martínez y Mauro Icardi aportaron un gol cada uno para el Inter en un amistoso contra el Zenit jugado en Pisa.



El capitán marcó de penal el 2 a 1 para el conjunto italiano a los 49 minutos del primer tiempo, pero a los 20 minutos de la segunda etapa y con el partido 2 a 2 fue reemplazado por el ex Racing. Con Lautaro en la cancha, el Inter sufrió un gol, pero solo 10 minutos después de su ingreso el Toro logró inflar la red y decretar el 3 a 3 que iba a ser definitivo.Esta vez, el técnico Luciano Spalletti se inclinó por Icardi para el once titular y relegó a Lautaro Martínez al banco, quien reemplazó a su compatriota a los 65 minutos. De esta manera, el delantero que integró la lista de 35 de argentina en la previa del Mundial sumó su segundo gol con el Inter, ya que había anotado también en el amistoso contra el Lugano de Suiza. El ex Racing demostró que no tuvo problemas para adaptarse a su nuevo equipo. El Toro tardó apenas 16 minutos en hacer su primer gol, hace una semana en su primer partido, frente a Lugano. Y si bien no pudo repetir en la derrota (2-0) ante el Sion de Suiza, este sábado volvió a marcar. Una promisoria presentación para el joven delantero.



Antonio Candreva fue el autor del primer gol para los de Luciano Spalletti. El ecuatoriano Christian Noboa, el eslovaco Róbert Mak y el brasileño Hernani convirtieron para los de San Petersburgo.



Los argentinos Sebastián Driussi, Emiliano Rigoni y Leandro Paredes fueron titulares en el Zenit y Matías Kranevitter entró en el segundo tiempo.



Su venta



La venta del goleador de Racing Lautaro Martínez no sería la más cara de la historia: quedaría en el cuarto lugar. Si se realiza la conversión en dólares, la operación rondaría los 23 millones. Los U$S 28.750.000 que Atlético de Madrid le pagó a Independiente por Sergio Agüero sigue como la más importante.