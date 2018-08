Caída. El equipo de Icardi perdió 1-0 con Sassuolo.





El debut oficial de Lautaro Martínez en la liga italiana no fue bueno y su Inter cayó en la primera fecha de la liga italiana de fútbol por 1 a 0 contra el débil Sassuolo. El nuevo proyecto del conjunto de Milán sufrió un duro golpe apenas comenzada la nueva temporada, por la caída con un penal anotado por Domenico Berardi a los 27 minutos.



El ex Racing y su compatriota en el ataque, Mauro Icardi, no pudieron hacer nada para empatar. Ambos habían sido citados el viernes pasado por el entrenador interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para los dos amistosos que se jugarán este año contra Guatemala y Colombia.



El triunfo pudo ser incluso más amplio, ya que el debutante ghanés Kevin Prince Boateng estrelló un remate al palo en el minuto 65.



Esta jornada jugará Atalanta contra el Frosinone, mientras que Sampdoria-Fiorentina y Milan-Genoa fueron postergados por la tragedia del Morandi en Génova, que dejó 42 muertos tras derrumbarse el puente más transitado y esencial de la ciudad.