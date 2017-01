Muy satisfecho por haber completado la primera mitad de su cuarto Rally Dakar, Alberto Ontiveros protagonizó dos hechos de solidaridad en el mismo día, al auxiliar a otro piloto de motos accidentado y luego recibir cobijo del equipo Toyota San Juan cuando se inundó el vivac en Oruro.



La primera acción fue destacada por el sitio oficial de la competencia en internet. "Llevaba un tiempo rodando con el 76, David Thomas. Llovía y el terreno estaba muy resbaladizo. Y de pronto, en una bajada lo pierdo de vista y al final lo veo un poco más abajo, en el piso, al lado de su moto. Paro y estaba consciente, pero me decía algo así como Crash my leg!... Crash my leg!... Llamé a las asistencias y me quedé con él hasta que llegó el helicóptero.

Unos 20 minutos, más o menos. Todo ese tiempo tuve que hablar con él para dar información por teléfono a los médicos, pero con mi inglés... En fin, he hecho lo que he podido' es la cita del sanjuanino en la página.



"Puchi' arribó al vivac con mucho frío y la lluvia comenzó a anegar el campamento, donde iba a pasar la noche el sanjuanino. +Dormía en carpa y la situación era terrible. El equipo de Toyota San Juan, encabezado por Mauricio Juárez, me ofreció una cama en un camión y realmente me salvó la noche porque pude dormir calentito y descansar realmente. A todos los chicos del equipo les estoy realmente agradecido+, resaltó el piloto de la Beta #83.



Luego del traslado a La Paz, Ontiveros reconoció sentirse impresionado por la cantidad de gente que vio al costado del camino y del recibimiento en la capital boliviana. "Increíble fue la cantidad de personas. Muchos saludos, muchas fotos', señaló el sanjuanino, que hoy hará un repaso general de la moto junto al equipo de asistencia, para afrontar desde mañana la segunda y última semana de competencia.