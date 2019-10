Nueva era. Víctor Nazareno Godoy asumió ayer en Desamparados. Contó que lo vio casi todo el torneo y que buscará darle una identidad y sentido de pertenencia. Para eso sostuvo que tendrá en cuenta a los jugadores locales.



La falta de identidad de Desamparados en este Federal "A, fue uno de los detonantes que llevaron a la salida de Mauricio Magistretti en su cargo de director técnico, justo después de tres derrotas consecutivas. Y precisamente ese déficit, apuntandole también a la actitud, buscará saldar Nazareno Godoy, el flamante entrenador de Sportivo.



El chaqueño, de 47 años, se puso al frente del equipo ayer por la tarde y tras una breve charla con sus dirigidos, comenzó el objetivo principal que será dar el primer paso con éxito cuando reciba a Cipolletti el jueves a las 21,30 en Puyuta. "Me encontré con un plantel dolido por la situación que se vive, pero noté mucha predisposición para cambiar la imagen y es importante para meterle rápido en la cabecita la idea que uno pretende. Tengo plena confianza que vamos a revertir esto, no están lejos los equipos que están en clasificación, estamos a tiempo para trabajar y revertir", abrió el DT.



Godoy, quien llevó a San Jorge a la final del Federal pasado ante Alvarado, ya estuvo a un paso de llegar a Puyuta, por eso tomará este proceso como una revancha: "Viste cuando tuviste la oportunidad de venir y no se dio, te queda una espina. Si no lo vi en todos los partidos los vi en casi todos, estoy muy interiorizado de lo que es éste Desamparados en la forma de jugar porque sabía que este momento podía llegar".



Actitud y coraje, son dos características fundamentales que pretende darle Godoy: "No hay que hablar de los colegas pero por ahí no jugamos de la misma forma y no tenemos el mismo carácter (refiriéndose a Magistretti), soy un tipo bastante especial con mi carácter, trato de que el jugador a esto lo viva como se debe, que sientan al fútbol porque se deben a esto. Va a ser fundamental que se metan en la cabeza que a esta cancha nadie viene y nos roba un punto. Quiero un equipo con actitud, ganas, coraje, hay un montón de formas de llamarle, a mí no me gusta que nadie venga a robarme la plata del bolsillo, yo trabajo por plata porque tengo que mantener una familia y el jugador tiene que entender lo mismo. El jueves si viene Cipolleti y me quiere meter la mano en el bolsillo, yo le corto la cabeza", comentó el DT.

Hoy a las 9 será la primera práctica de fútbol pensando en el cruce del jueves ante Cipolleti.

En cuanto a lo estrictamente táctico, Godoy apuntó a ser ofensivo: "Quiero un equipo ofensivo, dinámico, rápido. Llegar con mucha gente al área y compensarlo con una buena defensa. Que los laterales pasen, acá los laterales no son de características para llegar al ataque así que vamos a trabajar en eso para que seamos más agresivos".



Sentido de pertenencia es otro de los puntos que pretende Godoy: "Me gusta ver los jugadores locales, soy un convencido que el club tiene que tener sentido de pertenencia y vamos a ir por eso, vamos a tratar de darle una identidad".

A los locales se le abre la chance

Nazareno Godoy en San Jorge de Tucumán se caracterizó por armar el equipo que llegó a la final del Federal "A" con jugadores propios del club y eso intentará también en Sportivo, donde en la era del ex DT hubo varios que quedaron afuera del plantel del Federal y que en la actualidad solo pueden jugar en la Liga Local debido a que ni siquiera están en la lista de buena fe. Ayer, Godoy contó en la práctica con el cuerpo técnico de la Primera Local Emanuel Guirado y con los jugadores de ese plantel que sí están en la lista de buena fe. Silvio Prieto, Luis Argumosa, Francisco Jofré, Mateo Rodríguez, Santiago Schwartz (foto) hicieron regenerativo ayer después de que vencieran a Villa Obrera el domingo. "Soy mucho de ver a los jugadores del club porque cada club tiene su historia y por obligación deben tener sentido de pertenencia, y son ellos los que pueden aportar eso", comentó el DT.

Cipolletti, el primer desafío

La 9na fecha del Federal "A" se jugará íntegramente el jueves debido a que el fin de semana se realizarán las Elecciones Generales. Para el flamante cuerpo técnico de Sportivo, el primer paso a dar será en Puyuta a las 21,30 cuando reciba a Cipolletti con arbitraje del pampeano David Morón. El rionegrino atraviesa un buen presente y escolta a los dos punteros en la Zona "B".



Peñarol en tanto, visitará desde las 16 a Sansinena en Bahía Blanca con arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni. La fecha tendrá también los siguientes encuentros: Uno de los líderes Huracán Las Heras recibirá a las 16 a Estudiantes de San Luis con arbitraje del sanjuanino Pablo Nuñez. Nélson Leiva y Gabriel González serán sus asistentes. Al mismo horario, Circulo Otamendi recibirá a Villa Mitre y Sol de Mayo será local de Ferro de Pico. A las 20,30, Olimpo en Bahía Blanca chocará ante Deportivo Madryn y a las 21,15, el otro puntero Maipú, visitará a Juventud Unida de San Luis.