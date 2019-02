Hundido. En el fondo del Canal de la Mancha se encuentra el avión donde viajaba Emiliano Sala rumbo a Cardiff.

La División de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) del Reino Unido halló ayer el cuerpo de un ocupante del avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala y al piloto David Ibbotson, que cayó al Canal de la Mancha el 21 de enero pasado.



El cuerpo, que aún no fue identificado, fue encontrado entre los restos de la aeronave que no pudo completar el trayecto desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Gales), dos semanas atrás.



El reporte actualizado ayer indicó: "Habiendo identificado un área de búsqueda prioritaria la semana pasada, la AAIB aceptó una estrategia de búsqueda con Blue Water Recoveries Ltd para maximizar la chance de encontrar los restos del avión".



Dicha empresa pertenece a David Mearns, quien fue contratado por la familia Sala luego de la suspensión de la exploración a pública a los tres días del suceso.



"La AAIB encargó (la búsqueda) al buque especializado Geo Ocean III y Blue Water Recoveries Ltd encargó a su vez la búsqueda al FPV Morven, y el área fue dividida entre las dos naves. Ambos comenzaron su búsqueda en la mañana del domingo tres de febrero".



"Temprano en la búsqueda, el Morven identificó un objeto de interés en el lecho marino usando su equipamiento de escaneo con un sonar. Despejó de modo inmediato el área para que el Geo Ocean III usara su vehículo de operación remota submarino (ROV) para sondear el área del lecho marino donde el objeto fue encontrado", amplía el reporte conocido hoy.



"Basado en el análisis de las imágenes de video, los investigadores de la AAIB a bordo del buque concluyeron que el objeto son los restos del desaparecido Piper Malibu", agregó el reporte.



"El ROV hizo una búsqueda más exhaustiva del área durante la noche, pero no identificó otros restos del avión".



"Trágicamente, en el video desde el ROV, un ocupante es visible entre los restos del fuselaje. La AAIB está ahora considerando los próximos pasos", indica el texto.

Mensaje de adiós



Romina Sala, hermana de Emiliano, hermana del futbolista desaparecido mientras volaba desde Nantes hasta Cardiff, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de conocerse el hallazgo del avión que lo trasladaba.



En francés, la joven escribió "Te amaré por siempre", junto a una foto en la que se ve la zona del océano en la que hallaron en el fondo del Canal de la Mancha el avión en el que viajaban Sala y el piloto Dave Ibbotson en las últimas horas. La familia de Sala ahora espera que se identifique el cuerpo del jugador y sacar la aeronave para determinar las causas del accidente.