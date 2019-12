San Martín de Rodeo quiere repetir





En la transición que vive la Liga Iglesiana de Fútbol, el replanteo de los clubes iglesianos fue darle prioridad a la Copa de Campeones dejando de lado el Regional Amateur. Así, el actual monarca de la Copa más federal de San Juan decidió apuntarle a retener su título y pese a que en algún momento pensó en desertar, el presidente Roly Montaño ratificó que estarán presentes en la Zona 2 junto a los jachalleros y Los Andes de Tudcum. Se ratificó al técnico Dante Luna como entrenador para el certamen y está previsto que este jueves 2 de enero se ponga en marcha la pretemporada tras perder la final del Clausura ante Los Andes. La base será la que tiene ya San Martín armada con los hermanos Rodrigo y Leonardo Caballero, el talentoso Emiliano Guajardo, Cristian Pereyra y Cristian Castro, entre otros que ya ganaron la Copa en mayo de este año ante Divisoria Central. Mientras que para refuerzos la lista es grande y tiene al menos 8 nombres que interesan. De ellos, ya están acordados como incorporaciones el defensor Maximiliano Pozo, de Del Carril, de la Liga Caucetera y también el goleador jachallero, Pablo Guerrero.



El presidente Roly Montaño fue más que claro: "Estuvimos muy cerca de bajarnos de la Copa por una cuestión de presupuesto pero para San Martín, jugar y ser protagonistas en este torneo es un orgullo que no se puede negociar jamas. Apostamos a la base que ya teníamos y con los refuerzos que estamos consiguiendo, somos optimistas. Será una durísima competencia en la fase clasificatoria porque Jáchal tiene sus muy buenos representantes".

San Martín fue el subcampeón del Torneo Clausura de la Liga Iglesiana tras caer en los penales con Los Andes de Tudcum.

Los Andes de Tudcum busca la corona





Hicieron historia en la edición 2018 de la Copa de Campeones. Todo Tudcum festejó la obtención de su primera copa y eso quedó presente en todos los tudcunistos. En 2019 decidieron no jugarla pero esta temporada estuvo marcada por los éxitos logrando el Apertura y Clausura de la Liga Iglesiana. Eso los terminó de convencer y con Mauricio Díaz, su presidente, a la cabeza, Los Andes decidió ir a buscar esa corona que ya fue suya. Así, sabiendo que el 3 de enero comenzará la pretemporada corta para arrancar ya el 12 en la Zona 2 de la Fase Clasificatoria, el tema a resolver por estas horas es la continuidad o no del técnico Elio Riveros. Las opiniones están divididas y se esperan novedades antes de fin de año. En tanto que en el tema plantel y refuerzos, la idea dirigencial es sostener los que ganaron todo en la temporada y sumarle un par de nombres de categoría. Seguirán así los arqueros Sebastián Domínguez y Lionel Alcaraz, además del volante Baltazar Salva. Están negociando la llegada de uno de los delanteros más buscados por la Zona Norte como lo es el jachallero Cristian Pérez, quien también podría jugar en Árbol Verde. Además, hay contactos con Peñarol y uno de los nombres que interesa es el de Facundo González, quien no es tenido en cuenta por el técnico Cristian Bove.



El presidente Mauricio Díaz fue más que claro: "Los Andes vuelve a la Copa con la idea de ser protagonista, de pelear en la definición grande. Será una edición más que especial porque tenemos a grandes equipos de la Liga Sanjuanina y eso mejora la competencia. Estamos más que embalados".

Los Andes festejó anoche la doble obtención de la temporada en Iglesia con el Apertura y el Torneo Clausura.

Atlético Pampa es un gran candidato





Fue su año. En la Liga Jachallera, el Atlético Pampa fue la sensación del 2019 ganando varias fechas antes el Torneo Oficial y mostrando un rendimiento demoledor que solamente lo hizo perder un solo partido -contra La Estrella- y terminar sacando una ventaja de más de 30 puntos al segundo. Con todo eso, la base y la continuidad de un proceso, Pampa se ha convertido en uno de los grandes candidatos para la Copa de Campeones, en la edición 2020. Dante Domínguez seguirá al frente del equipo que preside Cristian Torres y con la base confirmada entre los que se destacan el arquero Hugo Peñaloza, el defensor Cesar Giménez, Franco Santana, Néstor Celán y Omar Benavídez entre otros, ya tiene también abrochados varios refuerzos importantes. Se sumaron Ulises Tejada, arquero, de Deportivo La Estrella; Gonzalo Javier Figueroa, volante de Argentinos de La Florida y Luis Muñoz, volante, de San Martín de La Represa.



Los números del Atlético Pampa en la Liga anual lo sostienen como uno de los equipos para ver en la acción de la Copa de Campeones. Terminó con más de 30 unidades por encima de Árbol Verde, apenas perdió un solo partido y los demás los ganó por goleada en su mayoría con un registro goleador de no menos de 3 goles por partido. Néstor Bibi Celán, el ex Unión y Del Bono de la Liga Sanjuanina, se convirtió en su jugador estrella pero además la potencia física de César Giménez en defensa, la ductilidad de Franco Santana en el medio y la cohesión como equipo le pusieron ya el traje de candidato.

Atlético Pampa es uno de los equipos de mayor poder de convocatoria en el fútbol de Jáchal: juega a cancha llena siempre en Villa Mercedes.

Árbol Verde de Jáchal vuelve con todo





Es uno de los más ganadores en la historia de la Copa de Campeones. Árbol Verde de Jáchal tiene nombre propio dentro del escenario del interior de San Juan y después de una temporada intensa en la Liga Jachallera donde corrió de atrás al Atlético Pampa además de haber estrenado su propio estadio, el Verdolaga vuelve a la Copa con la idea de ser protagonista, como siempre.



Cambió de entrenador para empezar este proceso y llegó como técnico principal Fabián Barrionuevo, quien fue subcampeón del Torneo de Selecciones Sub-15 de la Federación Sanjuanina. Pero además decidió armarse con todo desde los nombres, manteniendo además esa base que lo llevó al segundo puesto en el Oficial jachallero. Así, seguirán los hermanos Oballe, que viajaron desde Árbol Verde del Barrio Cabot, pero además buscó nombres de lo mejor que hay en la liga norteña. Los hermanos Diego y Carlos Ávila de Deportivo La Estrella son refuerzos del Verdolaga, además del arquero Gonzalo Loza y del volante Miguel Balmaceda. El nombre estelar es el del goleador Cristian Pérez, quien está también en los planes de Los Andes de Tudcum, pero ya habría comprometido su palabra con Árbol Verde, tratándose de un club de su Jáchal natal.

Las aspiraciones de Árbol Verde no son menores. Saben que la Copa de Campeones es un título que todos quieren en el interior sanjuanino. Sus dirigentes, con mucho respaldo, y la mística que ya tienen en el certamen los lleva a prepararse para buscar la pelea grande sabiendo que el prestigio de Jáchal no es poca cosa.