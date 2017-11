Capítulo II. Fernando Reyes (Huarpes) lucha por la posesión de la bocha ante Michael Marín (Bancaria). Ya dieron un gran partido que se definió con gol de oro. Hoy van por el segundo encontronazo, con el sueño de ganar.

Esta noche, segundo capítulo de Bancaria-Huarpes. Definitorio o no. Eso lo determinarán los propios protagonistas. Es que si Bancaria logra su segundo triunfo consecutivo se acaba la serie. En cambio, si el ganador es Huarpes alargará la definición a un tercer choque. Así está la emocionante definición de la Liga Nacional A-2 de hockey sobre patines. La que tendrá otra vez a la cancha de Olimpia como el gran escenario. Será hoy, desde las 20, con todos los ítems para que salga un ganador. Esto es, si terminan igualados en el tiempo reglamentario, deberán jugar alargue, con dos tiempos de cinco minutos cada uno y con el plus extra que se juega con gol de oro. Y, de persistir la igualdad, la lotería de los penales hasta que se concrete el desnivel.



Vienen de un partido tremendamente cambiante y emotivo al cien por ciento. Es que el primer choque tuvo un desarrollo raro. Poco común. Huarpes arrancó bien metido y, ya en el complemento, ganaba 4-0 casi sin discusiones. Pero la historia tomó otro rumbo y Bancaria no sólo terminó empatando 4-4 en el tiempo reglamentario sino que ganó con un gol de oro en el alargue.



En ese partido, al margen del gran trabajo de los arqueros Guillermo Trigo y Alberto Conturso, otros jugadores se destacaron. En el Cacique, tuvieron un gran primer tiempo Gonzalo Sánchez y Raúl Tejada (que llegó desde el banco). Y en los bancarios, Gonzalo Uñac (que también entró desde el banco de relevos) marcó el click en la historia, que fue apuntalada por la efectividad del "Negro" Juan José Moyano y Michael Marín.



Hoy el panorama será parecido. No igual, porque cada partido es una historia diferente. Ambos están en condiciones de soñar con el triunfo. Sólo hay que esperar que el perdedor asimile con hidalguía el momento. Es que los nervios suelen jugar una mala pasada en éstas instancias. Como por ejemplo el permanente desacuerdo con los fallos arbitrales, una mala costumbre que en el hockey parece no tener solución. Sería bueno que alguna vez desaparezcan las discusiones dentro de la cancha y también los insultos que bajan desde las tribunas.

Torneo Clausura

Las semis se juegan el miércoles

Gonzalo Rodríguez, de Valenciano, que jugará con Social.

El viernes por la noche llegó a su fin la ronda inicial del torneo Clausura del hockey sobre patines local y quedaron completos los cupos para las semifinales del certamen. Por un lado se clasificaron Valenciano y Banco Hispano. Por el otro, Richet Zapata y Social San Juan. De esa forma, las semifinales que se jugarán el próximo miércoles en cancha de Concepción, en la Villa Mallea, son: Richet Zapata vs. Banco Hispano (20.15 hs) y Valenciano vs. Social San Juan (21.30). Cabe recordar que en ambos partidos debe darse un ganador, porque la final entre los que triunfen será dos días después en cancha de la UVT.



Los resultados registrados en la jornada de ante noche son: Concepción 7 - UVT 2; Media Agua 4 - Aberastain 6; Caucetera 8 - Olimpia 5; Barrio Rivadavia 5 - Social San Juan 6; Colón 2 - Richet Zapata 10.



En lo que se refiere a la rama femenina, en la primera final del Campeonato, entre Concepción y Unión, la victoria quedó en manos de las chicas del equipo de la Villa Mallea, que ganaron 5 a 2 en el primer choque. El partido revancha será el jueves venidero.