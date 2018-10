Máximo esfuerzo. Aunque no pudo clasificar a las semifinales de la última prueba del patín carrera, en la distancia de los 500 metros, Fernanda Illanes se despidió con un mejor sabor porque dejó lo mejor de ella en la pista.





En la última jornada del patín carrera en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, la sanjuanina Fernanda Illanes no pudo superar el corte clasificatorio en su serie de cuartos de final de la prueba de 500 metros, ya que entre las cuatro integrantes lo hicieron las dos favoritas, la francesa Barrault y la española Langa, quienes estaban de lleno en la pelea por los puestos del podio. La sanjuanina se ubicó en la tercera posición, dejando todo para dar lo que hubiera sido un batacazo, en la competencia que se realizó en la pista emplazada en el Paseo de la Costa, ubicada en Vicente López, con el Río de la Plata de telón de fondo.



Illanes, que sufrió el peso del debut anteayer, dijo que no se va conforme con el resultado deportivo que vino a buscar a Buenos Aires aunque reconoció que se lleva muchas cosas por aprender, que pueden significar un importante avance para su carrera deportiva.



Sobre su última participación, Fernanda reconoció que se encontró con "una carrera bastante difícil, con dos corredoras que estaban peleando por el podio. De todos modos me sentí bastante cómoda en la pista, mucho mejor que en la jornada de ayer (por el domingo), aunque tuve un choque de patines en la partida de la competencia. Luego busqué superar a la chica de Francia, ella supo encerrarme y también abrirse cuando intentaba superarla por afuera. Son inconvenientes que suelen ocurrir en las carreras y lamentablemente me pasó a mí".



Fernanda concluyó su actuación con un puesto 13 en la distancia de 1.000 metros, 8 en la de 5.000 y 10 en la de ayer, por lo que se ubicó 10ma en la clasificación general, que tuvo a una implacable colombiana Gabriela Isabel Rueda como campeona de la primera presentación de este deporte en unos Juegos de la Juventud, habiendo ganado las tres pruebas. Se trata de una atleta que antes de la competencia ya era la principal candidata a quedarse con la presea dorada, tal cual como ocurrió.



"No es el resultado que pensé que podía alcanzar, pero estoy muy feliz por haber llegado hasta acá. Hoy (por ayer) ya disfruté la competencia y me deja tranquila la cantidad y calidad de personas que me aconsejaron, como las multicampeonas Andrea González y Nora Vega, dos personas increíbles", concluyó la multicampeona argentina que reconoció al final que sueña que este deporte también llegue a los Juegos Olímpicos absolutos.

El sanjuanino que continúa es el basquetbolista Juan Hierrezuelo.

La hinchada familiar



A Fernanda Illanes la acompañó su familia, en el sentido amplio de la palabra, en estos Juegos ya que según su papá Fabián fueron en total 17 los que viajaron desde San Juan para alentarla. Además de Fabián, la mamá Beatriz y las abuelas Chiquita y Pelusa, fueron quienes se dieron el gusto de rodear a la sanjuanina cuando terminó. Todos emocionados afirmaron el orgullo que sentían por verla competir con las mejores del mundo de su edad. Es por eso que surgirá otra competencia, en regalonearla cuando todos regresen a San Juan, como los canelones de Chiquita y las empanadas de Pelusa. Beatriz aseguró que estos días serán inolvidables, mientras que Fabián dijo que todavía no puede creer que su hija esté entre las 10 mejores.

Una jueza de linaje





Tan entusiasmada como si fuera una deportista más, la sanjuanina Gimena Contrera Díaz también fue parte de los Juegos, cumpliendo el rol de jueza en el patín carrera, una experiencia que ya sabe que la marcó para toda su vida. "Es una experiencia espectacular. Los nervios que acumulé hasta que comenzaron los Juegos no fueron menores que los que tenía cualquiera de los participantes, pero después me sentí muy cómoda", señaló. Gimena cumplió sus funciones dando las indicaciones de las características de cada prueba a los competidores antes que ingresen a la pista, ya que también sabe inglés. Regresa a San Juan con la idea de rendir el año próximo el examen para subir de categoría. Igual que un deportista.



Schelling, 5to



Dentro de la rama masculina, se destacó la participación del patinador marplatense Nahuel Schelling, quien finalmente concluyó en la quinta posición, con 29 puntos, a sólo una unidad del podio, lo que hubiera sido una auténtica proeza.

En definitiva, el oro fue para el patinador colombiano Jhony Angulo (39 puntos), la plata para el italiano Vincenzo Maiorca (38), mientras que el bronce para el holandés Merijn Scheperkamp (30).