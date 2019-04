El viaje a Mendoza no fue con el resultado esperado para Desamparados. Todo lo contrario. La derrota caló hondo en el plantel, pero ayer con la cabeza fría, el arquero víbora Martín Perelman analizó la serie ante Maipú que hoy lo encuentra a Sportivo abajo por 1-0. De cara a la revancha a disputarse el domingo en Puyuta, el guardavalla bonaerense confía plenamente que revertirán el marcador para clasificar a Cuartos de Final del Federal "A".

"El partido se nos presentó como hubiésemos querido, que ellos se queden con uno menos en el primer tiempo, pero nosotros no supimos y no le encontramos la vuelta para poder lastimarlo y en el final en un descuido ellos se encuentran con un gol. No es un resultado justo, porque ninguno de los dos hizo grandes méritos para conseguir el resultado", abrió el análisis Perelman, quien fue clave en la clasificación de Desamparados a esta instancia, siendo la figura en los penales ante Boca Unidos. "La serie está abierta, ya sabemos lo que es jugar con un gol en contra con la diferencia que ahora tenemos más minutos que contra Boca para darlo vuelta. Sabemos lo que nos jugamos, somos conscientes de eso. Los 90 minutos que quedan son la oportunidad que tenemos para demostrar que podemos lograrlo", comentó.

Sobre el planteo mezquino que propuso Maipú en su cancha y la chance que desperdició Sportivo para sumar de visitante, Perelman opinó: "No sorprendió nada lo que propusieron ellos, siempre juegan así: al error del rival, apuestan a la pelota parada y nada más porque no proponen nada. La cancha estaba en condiciones desastrosas y tampoco se podía jugar por abajo porque la pelota picaba como un conejo. Igual eso no es excusa tampoco", se sinceró.

Desamparados tendrá que revertir el marcador ante el Cruzado para seguir avanzando en este certamen, lo hará en su propia cancha y ante su gente, pero Perelman sabe que la presión de ser local también puede jugar en contra: "Jugar en nuestra cancha es una ventaja pero por la ansiedad y la desesperación también puede jugar una mala pasada, ojalá que no pero es una realidad. Nosotros antes de entrar a la cancha ya queremos ir ganando 1 a 0 y no es fácil. Esperemos que jugar en casa juegue a nuestro favor".

Perelman, una de las voces de mando de este plantel, sabe bien que a pesar del golpe en Mendoza deberán reponerse rápido y de la misma manera que lo hicieron después del bajón anímico que los llevó a perder tres partidos consecutivos y quedar eliminados de la fase campeonato. "Venimos de dejar afuera a Boca Unidos: un equipo muy superior en nombres, en presupuesto y en infraestructura, Maipú para mi ver, es un equipo que no es superior a nosotros y hoy está 1 a 0 en la serie y se la está llevando. Tengo mucha confianza en mis compañeros, sabemos lo que queremos y a lo que le apuntamos. La ilusión está intacta y el objetivo está firme. Hasta que el árbitro no pite, yo y los muchachos vamos a dejar la vida para seguir avanzando. Ojalá sea así", cerró.



> EL EQUIPO

Un drama para Andrada: dos bajas y una duda para la vuelta

Desamparados ayer cumplió jornada libre y recién hoy a las 9.30 horas volverán a los entrenamientos. De cara al encuentro revancha de la Tercera Etapa de la Reválida del Federal "A" en el que Sportivo deberá revertir el 0-1, su técnico Victor Andrada tendrá un serio drama a la hora de armar el equipo.

Es que los laterales Gerardo Corvalán y Darío Ramella llegaron a la quinta amarilla y serán baja, en tanto que el volante Pablo Jofré sufrió un fuerte golpe en la rodilla en un cruce el domingo y ayer se sometía a estudios para ver la gravedad.

Baja. Será la del lateral derecho Gerardo Corvalán por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla.

Sabiendo que los centrales Federico García y Gabriel Díaz no podrán estar por recuperarse de lesiones, esta vez sí podrá contar con Nicolás Sottile, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión.

Seguramente entre jueves y viernes "Copito" comenzará a armar el equipo, pero las alternativas son escasas.

En tanto, el encuentro revancha ante Maipú se disputará el domingo con horario a definir. La prioridad es que sea a las 16 o 17 horas.