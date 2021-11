Sentados a un costado de la ruta. Llorando. Mientras recibían en aliento de otros hinchas rosarinos que habían conocido a primera hora del domingo mientras hacían la fila. Era un grupo de cuatro amigos oriundos de Río Tercero que hicieron 700 kilómetros para llegar a las 7 de la mañana de ayer. Anoche, en medio del descontrol de los hinchas que buscaban sacar algún tipo de ventaja, los cordobeses no aguantaron tantas horas de corridas y amontonamiento y decidieron darle fin a su ilusión saliéndose de la fila. Fausto Martinazzo no ocultó su descontento: "No entiendo a la gente qué ventaja quiere sacar, si estamos adelante y seguro que íbamos a tener entrada pero nos hicieron amontonar como vacas, mucha desorganización" comentó quien llegó con Alejo, Santiago y Mateo. "Es peligroso correr tanto riesgo, veníamos con la ilusión de ver a Messi y nos vamos así con la ilusión rota. Es una pena, porque queríamos conocer San Juan y lamentablemente no nos llevamos el mejor recuerdo", expresó entre lágrimas.