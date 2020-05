Figura indiscutida en el Mundial 2015, autor de cinco tries para que el equipo que dirigía Daniel Hourcade llegara a semi (máximo tryman argentino en mundiales, con siete; suma 21 en la Selección, es el cuarto en la lista histórica), quedó fuera de los 31 jugadores que eligió Mario Ledesma para el Mundial 2019 de Japón, donde Los Pumas no pasaron de la primera ronda.

Quien es titular inamovible y figura reconocida del Racing de París, tampoco está en la lista que ha dado a conocer el pasado viernes el responsable técnico de la selección argentina de rugby, en la que figuran 59 jugadores, 15 de los que están jugando en clubes de Europa.

"Uno hace todo para estar, pero son las reglas del juego. Yo no puedo meterme en la cabeza de alguien que no me quiere tener en su equipo o cree que hay mejores. Y está muy bien", contó desde el confinamiento obligado en París, junto a su familia.