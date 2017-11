De la mano de Juan Jofré, el boxeo sigue encontrando espacios para su desarrollo aún saliendo de los tradicionales centros formadores como el Mocoroa, el Landini o el Sporting Estrella. En plena Avenida España, en el corazón de Rawson, el gimnasio Impacto Box evoluciona a la vez que suma adeptos. Con tres boxeadores ya en la categoría competitiva como lo son Cristian Jofré, Jesús Moretti y Manuel Vicentella quienes ya debutaron en festivales grandes como preliminares, hoy hay 30 aficionados al boxeo que están intentando meterse en este mundo que más allá de la chance de ser boxeador profesional, ofrece una preparación física integral que ayuda a la salud.



Los martes y jueves en dos horarios (de 15 a 17,30 y desde las 22) y los sábados de 15 a 17, el profesor Jofré se encarga de ir metiendo de a poco a todos en este deporte que no es para cualquiera pero que en Rawson tiene terreno fértil como para seguir creyendo en la aparición de nuevos valores: "No es muy común meterse en el box pero encontramos gran recepción en esta nueva etapa en Rawson y llegar a tener 30 alumnos, con 12 de ellos apuntando ya a lo competitivo quiere decir que hay buena semilla. Hoy tenemos tres productos nuestros que ya debutaron en festivales y apuntan a llegar con posibilidades de abrirse camino. Uno les mostró lo que aprendió y su evolución depende solamente de ellos pero el orgullo de sentirse parte de eso, no lo quita nadie'.