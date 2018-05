Tras recibir la noticia de que no estará en el Mundial Rusia 2018, Mauro Icardise quitó la bronca con un gol en la goleada de su equipo, Inter, frente a Udinese, por 4-0, en una encuentro válido por la fecha 36 de la Serie A del Calcio.

El rosarino convirtió el tercer gol de su equipo a los 46 minutos del primer tiempo. De esta manera, llegó a los 28 festejos en 33 partidos, con un promedio de 0.84. De todos modos, no lidera la tabla de goleadores del Calcio: Ciro Immobile, de Lazio, es el máximo artiillero con 29.

Los otros goles los marcaron Andrea Ranocchia y el brasileño Rafinha, en el primer tiempo, y el español Borja Valero en el complemento.

Con este resultado, Inter se ubica en la quinta posición, con 69 puntos, a uno de la zona de clasificación a la próxima Champions League. Udinese, que contó con el argenitno Rodrigo De Paul, está 14° on 34 unidades.

Icardi no va al Mundial. Como contó LA NACION, Sampaoli le dijo a Icardi que no estará en el Mundial, al menos por ahora. El DT distingue al delantero de Inter. Pero, sin embargo, no cree que la conexión de Icardi con la selección haya sido buena. Por eso, eligió a Agüero y a Higuaín para ir a Rusia. Eso sí: Icardi, el lunes 14, aparecerá en la lista de 35 futbolistas que debe elevar la AFA.