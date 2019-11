Talento. Los chicos de la U-17 se conocen a la perfección. En ellos están puestas las esperanzas a futuro de todo el pueblo ñocaico.

Lejos, muy lejos de San Juan, los pibes de Inca Huasi ya hicieron historia pero dentro de unos días irán por más. La categoría U-17 del "Ñocaico" se clasificó entre los 16 mejores equipos del país que disputarán las semifinales del Argentino de Clubes U-17.



Acceder a la instancia decisiva ya resulta histórico para el club del Parque de Mayo. El fin de semana pasado en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, Inca plantó bien firme la bandera de San Juan clasificandose entre 31 equipos que representaron a 21 federaciones del país. El equipo que conduce Carlos Gerlo superó en su zona a Estudiantes de Santa Rosa, Pacífico de Neuquén y al local Newbery de Carmen de Patagones para lograr la tan ansiada clasificación a la fase final. "Para el club es sumamente meritorio haber llegado hasta acá. Queremos que Inca ponga el nombre de San Juan en una final, el basquet sanjuanino está resurgiendo y eso sería demostrar que el trabajo está dando sus frutos" comentó el presidente Carlos Yanzi.



Es tanta la ilusión de los pibes que no se conforman con haber llegado hasta acá y ahora el fixture inmediato marca que el 16, 17 y 18 de este mes deberán enfrentarse por la Zona "D" nuevamente ante Newbery de Carmen de Patagones, Ferro de Madryn e Hispano de Río Gallegos. Por las otras zonas están por ejemplo, Boca Juniors y Lanús, Bahiense de Bahía Blanca y Unión de Mar del Plata ("C"), Quimsa de Santiago del Estero, Estudiantes de Tucumán, San Martín de Corrientes y Tokio de Posadas ("A") y Argentino Olímpico de Ceres, San Isidro de San Francisco, Banco de La Rioja y Facundo de La Rioja ("B").



Llegar hasta acá no fue fácil y todo fue a puro sacrificio. Los chicos vendieron empanadas para reducir los costos, sin contar que la Secretaría de Deportes colaboró incansablemente en el transporte en todos los viajes que le tocó hacer al conjunto sanjuanino. Inca, se coronó en San Juan y con eso clasificó al Regional en donde se midió ante Mendoza y San Luis y pasó a una nueva instancia, esta vez derrotando a La Rioja y Catamarca para clasificarse ahora sí al Nacional.



"Es un gran equipo en donde están basadas nuestras ilusiones a futuro" dijo el DT que ya se prepara para dar un paso más junto a sus pibes.

Estrella luce como nuevo

Anoche, con la presencia del gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes Jorge Chica, el Sporting Estrella cumplió un sueño. El histórico club de básquetbol capitalino ahora luce como nuevo debido a la inauguración de la obra de remodelación. Las obras incluyeron la colocaran del techo, como se hizo en la mayoría de los clubes de hockey sobre patines, además se le colocó piso de parquet y hasta un gimnasio nuevo. La capacidad del club es de 2 mil espectadores y desde la dirigencia ya piensan en sumar nuevas disciplinas, como karate y taekwondo. Si bien anoche el club abrió sus puertas, quedará oficialmente inaugurado desde el lunes cuando el club sea sede de los Juegos Binacionales de Integración Andina que tendrán sus encuentros allí.