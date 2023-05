Independiente no alcanzó a aletear fuerte como para empezar a remontar vuelo que hoy su vecino Arsenal, muy afectado por los promedios del descenso, lo volvió a bajar esta noche en Sarandí, donde lo superó por 2 a 1 con justicia en el arranque de la 17ma. fecha del campeonato de la Liga Profesional.



Parecía que la llegada del director técnico Ricardo Zielinski y el impulso desde afuera hacia dentro que ofrecieron en los últimos días el influencer Santiago Maratea con su colecta millonaria y el afianzamiento en la presidencia de Néstor Grindetti, al menos hasta que se convoque a elecciones en un par de meses, luego de la intempestiva renuncia de Fabián Doman, estaban empezando a encauzar al gran club de Avellaneda también en lo futbolístico.



Pero este jueves el "rojo" volvió a retroceder varios casilleros, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, afectando por partida doble el ánimo del hincha y el socio de la institución.



La primera noticia que afectó a Independiente hoy estuvo fuera de la cancha, cuando Grindetti fue anunciado por Patricia Bullrich como su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que generó incertidumbre respecto de su continuidad y dedicación al cargo que hoy detenta en el club.



Y esas dudas que vuelven a sobrevolar sobre el futuro de la conducción de la institución parecieron trasladarse después al campo de juego, porque antes del partido en las entrañas del club se hablaba más de política que de fútbol.



Es que a Independiente se lo vio frágil y vulnerable desde el arranque mismo del encuentro, y de hecho a los ocho minutos ya estaba perdiendo por un gol en contra de Joaquín Laso, reemplazante del capitán Sergio Barreto.



Pero con tanto tiempo por delante, Independiente nunca mostró capacidad de reacción y apenas si inquietó al eficiente arquero de Arsenal, Alejandro Medina, hasta el final de la etapa.



Y en la segunda mitad, cuando parecía que el "rojo" apuntaba una reacción, en un pelotazo largo el delantero cordobés Lucas Brochero desnudó la falta de oficio como lateral derecho de Baltasar Barcia y tras eliminarlo con una doble finta hacia dentro y afuera, habilitó a Facundo Pons para que en el área chica señalara su primer gol en este campeonato.



El 2 a 0 pareció ser el golpe de gracia para los de Zielinski, que sin embargo sobre la media hora lograron descontar por la prepotencia ofensiva de Matías Giménez y renovaron las esperanzas en al menos no perder frente al último en los promedios y penúltimo en las posiciones (alcanzó en esa posición a Atlético Tucumán).



Pero los pocos esfuerzos de los atacantes rojos (ese color de pelo que hoy lució el goleador Martín Cauteruccio no lo favoreció demasiado ni estética ni futbolísticamente), hoy vestidos de blanco, resultaron estériles cada vez que aparecía la seguridad de Medina en el área local.



Y encima, cuando la pelota pasaba por los pies de Santiago Toloza y Lautaro Guzmán, el futuro inmediato del partido para Independiente amenazaba con ponerse aun peor, algo que bien podría ocurrir en la tabla de posiciones, porque aun faltan jugar en esta fecha los otros 26 participantes del certamen. Y ya lleva seis derrotas en la temporada.



Para Arsenal, en tanto, pese a estar a 17 puntos de la permanencia por promedios, la llegada a la dirección técnica de Federico Vilar en reemplazo del interino Darío Espínola, que hoy logró su primer triunfo en esa condición, representa otra brisa de esperanza en la cada vez más quimérica salvación.